Полнолуние 7 октября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

7 октября 2025 года состоится полнолуние в знаке Овна . Этот день принесет мощный энергетический всплеск, когда эмоции добиваются пика, а внутренние противоречия между "я" и "мы" требуют разрешения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологи предупреждают: октябрьское полнолуние подсветит все неравновесия в отношениях, работе и внутреннем мире. Луна в Овне противостоит Солнцу в Весах — так что ключевая тема этого периода — поиск баланса между личными потребностями и гармонией с окружающими.

Реклама

"Это полнолуние станет своеобразным эмоциональным зеркалом. Она обнажает правду, которую мы могли игнорировать, — объясняют астрологи. – То, что накапливалось с лета, сейчас взорвется и потребует ясности".

Особенности полнолуния 7 октября 2025 года

Из-за напряженных аспектов между Луной, Марсом и Лилитом возможны эмоциональные вспышки, повышенная чувствительность, бессонница или потребность резко что-то изменить. Это время, когда старые образы выходят наружу, чтобы быть отпущенными.

Гороскоп полнолуния 7 октября для всех знаков зодиака

Овен. Полнолуние в вашем знаке усиливает желание действовать. Но не торопитесь – излишняя импульсивность может навредить. Хорошо направить энергию в спорт или творчество.

Телец. Ощущение усталости и перегрузки. Нужен отдых и пауза. Не берите на себя чужие обязанности.

Реклама

Близнецы. Увеличится количество информации и разговоров. Важно отделить главное от второстепенного и не терять фокус.

Рак. Энергия полна поможет восстановить внутренний баланс. Обратитесь к природе, воде, домашнему уюту.

Лев. Возможны конфликты из-за гордости или конкуренции. Попытайтесь не реагировать резко — ваша сила в осознанности.

Дева. Стремление все контролировать может создать напряжение. Отпустите ситуации, которые не влияете.

Реклама

Весы. Полнолуние активизирует тему отношений. Если вы долго молчали, сейчас пора высказаться — но спокойно и честно.

Скорпион. Период глубочайших трансформаций. Изменения, которых вы боялись, принесут облегчение.

Стрелец. Возникнет желание изменить направление или уехать. Это время для переосмысления целей.

Козерог. Возможна усталость от обязанностей. Не забывайте о собственных потребностях – вы не обязаны держать все на себе.

Реклама

Водолей. Идеи и вдохновение взрываются одновременно. Направьте эту энергию в творчество или волонтерство.

Рыбы. Повышенная эмоциональность, потребность в уединении. Позвольте покой, тишина сейчас — лучшее лечение.

Что стоит сделать во время этой полнолуния

провести день без ссор и спешки;

проститься с тем, что больше не служит;

поблагодарить себя за достигнутое;

провести ритуал очищения или медитацию на отпуск;

больше двигаться – это поможет высвободить избыток энергии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Реклама

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное, позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.