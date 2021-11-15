Полнолуние бобра 19 ноября 2021 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Полнолуние наполняет всех творящих особой силой.
19 ноября над Землей взойдет полнолуние и произойдет лунное затмение.
Полнолуние: что это такое
Полнолуние – время перехода от второй фазы лунного цикла к третьей. В этот период влияние Луны на людей и окружающий мир особенно заметно. Период силы Луны длится три дня, с 15 по 17 лунные сутки.
Полнолуние 19 ноября: астрология и эзотерика
Полнолуние наполняет всех творящих особой силой, которая берет свой исток в восторге двух вечных влюбленных - Земли и Луны. Это ритуальное и медитативное время, когда нужно отпустить и избавьтесь от отжившего, не актуального и насладитесь светом Луны.
Это полнолуние в Тельце, когда начнется коридор затмений. Посвятите это время заботам о себе и внутренним размышлениям. Не поддавайтесь эмоциям, особенно "хвостами" из прошлого. Ожидайте чистую и свежую энергию зимы, которая все обновит на солнечное затмение 4 декабря.
Укрепляйте личную силу, делайте правильные выборы правильные выборы, возможно тяжелые, но компромиссные варианты.
Это полнолуние в ноябре называют траурным, снежным, темным, туманным, сумасшедшем, кровавым, яблочным, морозным. Также это полнолуние бобра, поиска и луна, когда олени скидают рога. Ясно, что все эти красивые названия связаны с увяданием природы и природными циклами. Рассмотрим одно из них, например, полнолуние бобра. Сейчас это название не вызывает у нас никаких ассоциаций, просто в это время бобры активно строят свои плотины, а наши предки, заметив это, дали такое определение. Считает, что свой календарь названий полнолуний был у большинства народов в древности.
Полнолуние 19 ноября: что категорически нельзя делать
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Проводить хирургические вмешательства.
- Давать и брать в долг.
- Ссориться, принимать серьезные решения, которые относятся к любовной сфере.
- Менять место работы.
Полнолуние 19 ноября: что нужно делать
- Закончить все старые дела, новые проекты звезды рекомендуют отложить.
- Начать диету.
- Заняться творчеством.
- Загадать желание.
- Визуализировать сокровенное
- Начать отдых и медитации.
Полнолуние 19 ноября 2021 года: денежный ритуал
Для этого ритуала нужно взять несколько крупных купюр и открыть окно. Показываем Луне или небу эти деньги и рассказываем, что нам нужно еще. Благодарим Луну за все, что она нам уже дала. Приносим ей маленький подарок – ленту, фрукты. Подарок должен лежать у окна до утра. Утром отнесите его на природу в красивое место. И еще раз поблагодарите и попросите, чтобы задуманное сбылось. Не забываем о том, что самое важное в любом ритуале - это намерение и вера в его исполнение.
Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
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