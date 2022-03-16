Полнолуние червя 18 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Полнолуние червя 18 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

За странным на первый взгляд названием полнолуния, таится позитивные энергии Луны.

18 марта 2022 года наступит первое весеннее полнолуние в этом году. Астрологически полная Луна взойдет над Землей в 9:18 по киевскому времени.

Полнолуние червя 18 марта 2022: что это означает

Издавна почти у каждого народа были свои названия для каждого полнолуния в году. Они были связаны в первую очередь с сельскохозяйственным календарями фермеров или коренных народов той или иной страны. Полнолуние в марте согласно этим календарям называется Луной червя.

Оно может показаться с первого взгляда смешным и нелепым. Однако здесь подчеркнута биологическая особенность — из-за повышения температуры весной из-под земли начинают вылезать черви. Другие названия для полнолуния в марте — Луна семян, яичная Луна, Луна ветров, Луна плуга, Луна воронов, Луна снежных слез, девичья Луна, целомудренная Луна, Луна почек, сочная Луна, Луна обновления, Луна зерна, Луна снежной слепоты.

Полнолуние червя 18 марта 2022: особенности энергий

В полнолуние 18 марта 2022 энергия будет вырываться на поверхность и призывать вас к росту и исследованиям. Обратите внимание на начало новых проектов, крушение иллюзий и стремление к истине.

Полнолуние 18 марта 2022: Луна в Деве

Кроме того, полнолуние в марте 2022 - это еще и период Луны в Деве. Астрологи считают, что этот период - отличное время для работы, требующей внимания к деталям.

Заметим, что ваши уверенность и комфорт сейчас в первую очередь зависит от ясности и порядка в вещах, мыслях, эмоциях. Нужно навести порядок в тех местах и областях жизни, где его нет, где всё хаотично. Постарайтесь быть более терпимыми к несовершенствам этого мира. Доверьтесь вселенной и позвольте всему течь своим руслом. Ведь не все в этой жизни случается согласно нашим ожиданиям.

Обратите внимание на работу поджелудочной железы, тонкого кишечника, слепой кишки, пищеварительной системы, органов чувств.

Полнолуние 18 марта 2022: что ожидает Украину

Для Украины полнолуние 18 марта сулит духовное возрождение, укрепление общественного строя, рост статуса страны в мире, успех президента, но в то же время есть риск для политиков. Следует ожидать удачу в союзах, большую миграцию, гордость за украинцев, известность на весь мир и сюрпризы от мироздания.

В этот период слетят маски. Общественность узнает новые факты о тех, кто служит силам тьмы, разрушения и хаоса. Они обрубают сук, на котором сидят.

Полнолуние 18 марта 2022: как правильно загадывать желания

Чтобы помочь Украине на энергетическом плане, нужно загадывать в это время свои самые заветные желания и заниматься духовными практиками. Именно Луна, которая сопровождала человечество на протяжении его развития, поможет сбыться вашим мечтам. Но существуют определенные правила безопасности для загадывания желаний.

Например, нельзя рассказывать о желании нельзя никому до того момента, пока она не исполнится. Если желание не исполнится до следующего полнолуния, его можно будет вновь загадать через месяц – во время следующего полнолуния, при этом нужно четко сформулировать желаемую цель.

Полнолуние 18 марта 2022: эзотерика

Эзотерики считают, что в первое весенние полнолуние года нужно провести анализ собственных целей, потенциала, личной мотивации. Сейчас нужно не слушать сплетни и не поддаваться на плохие новости. Нужно искать настоящих друзей и единомышленников, которые станут для вас настоящей опорой.

Полнолуние червя 18 марта 2022: что нужно делать

взять эмоции под контроль;

слушать сердце и душу;

настроиться на радость, любовь, благодарность, творческое созидание;

искать свое место в новой жизни;

радоваться предыдущим успехам;

гордится собой.

Полнолуние червя 18 марта 2022: что не нужно делать

не впадать в панику, злость, страх, отчаяние;

не верить себе;

сомневаться;

ленится;

ничего не делать на благо страны;

унижаться.

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