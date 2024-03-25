Полнолуние червя 25 марта 2024 года: мощные эзотерические ритуалы и обряды

Полнолуние – это хорошее время, чтобы выполнять разнообразные обряды и ритуалы

Названия полнолуния отражают особенности каждого месяца в разных культурах. Например, в Европе и Америке полнолуние в марте часто называют месяцем червя из-за начала активности земляных червей в почвах после зимы. Появление червей сопровождается прилетом грачей и других птиц, являющихся символом весны.

Еще одним признаком наступления весны является мартовское равноденствие. С астрономической точки зрения, именно мартовское равноденствие обозначает начало весны на Северном полушарии.

В 2024 году полнолуние червя приходится на 25 марта.

В этом году мартовское полнолуние состоится после мартовского равноденствия (приходящегося на 20 марта), поэтому его также можно назвать Пасхальным полнолунием. В традиционной христианской традиции Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после полнолуния пасхального периода; например, в 2024 году католики Пасху будут праздновать 31 марта.

Также полнолуние в марте имеет разнообразные названия в разных культурах:

У китайцев он известен как Сонная Луна.

У кельтов он назывался Луной Ветров.

Виккане празднуют его как целомудренная Луна.

У чероки этот месяц известен как Ветряная Луна.

На южном полушарии его могут называть Урожайной Луной или Кукурузной Луной.

Поэтому подготовили для вас три мощных ритуала с точки зрения эзотерики, которые можно выполнить во время полнолуния, в частности во время Луны червя:

Ритуал очистки и восстановления энергии: Начните с медитации для сосредоточения своего внимания и очищения своего сознания от негативных воздействий.

Во время медитации визуализируйте, как ваше тело наполняется светом и чистотой, а отрицательная энергия рассеивается.

После медитации можно провести ритуал очищения с использованием ароматических трав или эфирных масел, таких как шалфей, лаванда или эвкалипт. Ритуал отпущения старого и привлечения нового: Напишите на бумаге все отрицательные вещи, привычки или ситуации, с которыми вы хотите расстаться.

Во время полнолуния червя сожгите этот список, представляя, как вместе с дымом отходит негативная энергия.

После этого напишите новый список со своими мечтами, намерениями и устремлениями. Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашего будущего. Ритуал соединения с природой: Выйдите на прогулку в природу, в лес или у водоема во время полнолуния червя.

Найдите комфортное место для сидения и проведите несколько минут в медитации, воображая, как ваша энергия сочетается с энергией природы.

Проявите свою благодарность за природный мир и подтвердите свое соединение с ним.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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