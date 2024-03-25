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Полнолуние червя 25 марта 2024 года: мощные эзотерические ритуалы и обряды

Полнолуние червя 25 марта 2024 года: мощные эзотерические ритуалы и обряды

Во время полнолуния можно выполнять различные ритуалы и обряды / Фото: ТСН.ua

Полнолуние – это хорошее время, чтобы выполнять разнообразные обряды и ритуалы

Названия полнолуния отражают особенности каждого месяца в разных культурах. Например, в Европе и Америке полнолуние в марте часто называют месяцем червя из-за начала активности земляных червей в почвах после зимы. Появление червей сопровождается прилетом грачей и других птиц, являющихся символом весны.

Еще одним признаком наступления весны является мартовское равноденствие. С астрономической точки зрения, именно мартовское равноденствие обозначает начало весны на Северном полушарии.

В 2024 году полнолуние червя приходится на 25 марта.

В этом году мартовское полнолуние состоится после мартовского равноденствия (приходящегося на 20 марта), поэтому его также можно назвать Пасхальным полнолунием. В традиционной христианской традиции Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после полнолуния пасхального периода; например, в 2024 году католики Пасху будут праздновать 31 марта.

Также полнолуние в марте имеет разнообразные названия в разных культурах:

  • У китайцев он известен как Сонная Луна.
  • У кельтов он назывался Луной Ветров.
  • Виккане празднуют его как целомудренная Луна.
  • У чероки этот месяц известен как Ветряная Луна.
  • На южном полушарии его могут называть Урожайной Луной или Кукурузной Луной.

Поэтому подготовили для вас три мощных ритуала с точки зрения эзотерики, которые можно выполнить во время полнолуния, в частности во время Луны червя:

  1. Ритуал очистки и восстановления энергии:

    • Начните с медитации для сосредоточения своего внимания и очищения своего сознания от негативных воздействий.
    • Во время медитации визуализируйте, как ваше тело наполняется светом и чистотой, а отрицательная энергия рассеивается.
    • После медитации можно провести ритуал очищения с использованием ароматических трав или эфирных масел, таких как шалфей, лаванда или эвкалипт.

  2. Ритуал отпущения старого и привлечения нового:

    • Напишите на бумаге все отрицательные вещи, привычки или ситуации, с которыми вы хотите расстаться.
    • Во время полнолуния червя сожгите этот список, представляя, как вместе с дымом отходит негативная энергия.
    • После этого напишите новый список со своими мечтами, намерениями и устремлениями. Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашего будущего.

  3. Ритуал соединения с природой:

    • Выйдите на прогулку в природу, в лес или у водоема во время полнолуния червя.
    • Найдите комфортное место для сидения и проведите несколько минут в медитации, воображая, как ваша энергия сочетается с энергией природы.
    • Проявите свою благодарность за природный мир и подтвердите свое соединение с ним.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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