Полнолуние червя 7 марта 2023 года: что обязательно нужно делать и категорически запрещено

Его название - полнолуние червя. Такое странное, на первый взгляд название полнолуния, происходит из древнего сельскохозяйственного календаря, ведь в этот период из земли начинают вылезать черви.

Произойдет это 7 марта 14:40 по киевскому времени.

Также это полнолуние называют:

Луна ветров;

Луна плуга;

Луна воронов;

Луна снежных слез;

Луна целомудрия;

Луна почек;

Луна обновления;

Луна зерна;

Луна снежной слепоты.

Полнолуние 7 марта 2023 года: что нужно делать

почистить пространство, как физическое, так и ментальное;

избавиться от старых вещей;

пересмотреть круг общения;

избегать крупных начинаний;

воздержаться от оформления кредита;

голодать;

сделать разгрузку организму;

делать косметические процедуры;

воздержаться для хирургических вмешательств в организм;

совершать пешие прогулки на свежем воздухе;

желательно воздержаться от употребления алкоголя.

Полнолуние 7 марта 2023 года: что категорически запрещено

не рекомендуется делать плановые операции;

вести серьезные разговоры с руководством или проводить косметологические процедуры;

брать или давать в долг;

не следует наедаться.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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