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Полнолуние червя 7 марта 2023 года: что обязательно нужно делать и категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
443
Время на прочтение
2 мин
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Полнолуние червя 7 марта 2023 года: что обязательно нужно делать и категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

7 марта над Землей воздет полнолуние, знаменующее окончание зимы.

Его название - полнолуние червя. Такое странное, на первый взгляд название полнолуния, происходит из древнего сельскохозяйственного календаря, ведь в этот период из земли начинают вылезать черви.

Произойдет это 7 марта 14:40 по киевскому времени.

Также это полнолуние называют:

  • Луна ветров;
  • Луна плуга;
  • Луна воронов;
  • Луна снежных слез;
  • Луна целомудрия;
  • Луна почек;
  • Луна обновления;
  • Луна зерна;
  • Луна снежной слепоты.

Полнолуние 7 марта 2023 года: что нужно делать

  • почистить пространство, как физическое, так и ментальное;
  • избавиться от старых вещей;
  • пересмотреть круг общения;
  • избегать крупных начинаний;
  • воздержаться от оформления кредита;
  • голодать;
  • сделать разгрузку организму;
  • делать косметические процедуры;
  • воздержаться для хирургических вмешательств в организм;
  • совершать пешие прогулки на свежем воздухе;
  • желательно воздержаться от употребления алкоголя. 

Полнолуние 7 марта 2023 года: что категорически запрещено

  • не рекомендуется делать плановые операции;
  • вести серьезные разговоры с руководством или проводить косметологические процедуры;
  • брать или давать в долг;
  • не следует наедаться. 

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
443
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