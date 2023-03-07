Полнолуние червя 7 марта 2023 года: что обязательно нужно делать и категорически запрещено

7 марта над Землей воздет полнолуние, знаменующее окончание зимы.
Его название - полнолуние червя. Такое странное, на первый взгляд название полнолуния, происходит из древнего сельскохозяйственного календаря, ведь в этот период из земли начинают вылезать черви.
Произойдет это 7 марта 14:40 по киевскому времени.
Также это полнолуние называют:
- Луна ветров;
- Луна плуга;
- Луна воронов;
- Луна снежных слез;
- Луна целомудрия;
- Луна почек;
- Луна обновления;
- Луна зерна;
- Луна снежной слепоты.
Полнолуние 7 марта 2023 года: что нужно делать
- почистить пространство, как физическое, так и ментальное;
- избавиться от старых вещей;
- пересмотреть круг общения;
- избегать крупных начинаний;
- воздержаться от оформления кредита;
- голодать;
- сделать разгрузку организму;
- делать косметические процедуры;
- воздержаться для хирургических вмешательств в организм;
- совершать пешие прогулки на свежем воздухе;
- желательно воздержаться от употребления алкоголя.
Полнолуние 7 марта 2023 года: что категорически запрещено
- не рекомендуется делать плановые операции;
- вести серьезные разговоры с руководством или проводить косметологические процедуры;
- брать или давать в долг;
- не следует наедаться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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