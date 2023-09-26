Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

Вот советы с точки зрения эзотерики относительно того, что следует делать во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года :

Медитация и созерцание : Полнолуние может быть временем глубокой медитации и созерцания. Находясь в покое, учтите внутренние чувства, мысли и ощущения, возникающие во время этого астрономического явления. Это может привести к глубокому духовному пониманию. Праздник воды и очищение : Вода имеет большое эзотерическое значение. Вы можете использовать это время для празднования праздника воды, используя его для очищения души и тела. Это может содержать обряды купания, медитации у воды или даже подводное плавание, если у вас есть возможность. Ритуалы и заклинания Некоторые люди верят в силу ритуалов и заклинаний во время полнолуния. Вы можете выполнить ритуал или заклинания, направленные на ваши личные цели, улучшение и духовное развитие. Наблюдение природных явлений : Взгляните на небо и наблюдайте за самой полной. Это может быть очень мощным духовным опытом, усиливающим связь с природой и космосом. Благодарность и благодарность : Выразите свою благодарность за все, что вы имеете в жизни. Поблагодарите Вселенную за поддержку и возможности, которые вы получили.

Эти советы могут помочь вам максимально использовать духовный потенциал полнолуния в Овне 29 сентября 2023 г. и найти более глубокую связь с собой и окружающей средой. Всегда следуйте своему внутреннему ощущению и вере при проведении любых эзотерических практик во время этого особого астрономического явления.

Полнолуние в Овне 29 сентября 2023 может считаться особым временем в эзотерических взглядах, и некоторые верования и запреты могут касаться этого события. Однако важно отметить, что эзотерические убеждения и традиции могут различаться и не обязательно придерживаться их всех. Вот некоторые возможные запреты с точки зрения эзотерики во время полные:

Не начинать новые проекты или планы: В некоторых эзотерических верованиях полнолуние может считаться неблагоприятным временем для начала чего-либо нового. Вместо этого этот период может быть направлен на завершение текущих дел и завершение циклов. Избегайте важных решений: Также могут существовать убеждения, что полнолуние не является временем для принятия важных решений, поскольку оно может приносить нестабильность и неопределенность. Воздерживайтесь от общения с отрицательно настроенными людьми: Некоторые верования подсказывают избегать общения с лицами, которые могут оказывать негативное влияние на вас во время полнолуния. Не ведите активную общественную деятельность: В это время может рекомендоваться воздерживаться от больших общественных событий и мер, поскольку полнолуние может влиять на эмоциональное состояние и энергетику человека. Избегает важных решений Возможно, следует избегать важных жизненных решений во время полнолуния, поскольку это время может быть периодом внутренней рефлексии и размышлений.

Эти запреты не общеприняты, и они могут отличаться в зависимости от эзотерических убеждений и традиций. Важно следить за своим внутренним чувством и выбирать те действия, которые соответствуют вашей личной духовной практике.

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