Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: эзотерические приметы и предрассудки

Полнолуние в Овне, которое состоится 29 сентября 2023 года, может восприниматься многими как особое событие с эзотерическим значением. Есть разные эзотерические приметы и предрассудки, связанные со схожими явлениями. Вот несколько возможных способов интерпретации этого события:

Полнолуния часто рассматриваются как времена изменений и обновления. Полнолуние может рассматриваться как время очищения старого и открытия нового. Это может побуждать людей принимать решения, начинать новые проекты и исключать все, что больше не служит их развитию. Магические ритуалы: Некоторые люди верят, что во время полнолуния энергия мощнее, и это может быть временем для выполнения магических ритуалов или заклинаний. Они считают, что эта энергия способствует достижению их целей и желаний. Защита от отрицательной энергии: Некоторые верят, что полнолуние может приносить отрицательную энергию или несчастливые события. Поэтому во время полнолуния они могут носить амулеты, камни или использовать другие защитные приемы, чтобы защитить себя от этой энергии. Медитация и рефлексия: Полнолуние может быть временем глубокой медитации и рефлексии. Вы можете использовать это время, чтобы сосредоточиться на своих целях и попытаться получить ответы на важные вопросы. Наблюдение за природными явлениями: Посмотрите на небо во время полнолуния и подумайте о природных явлениях. Это может быть временем подключения к природе и углублению ваших духовных практик.

Независимо от того, как вы решите отметить это событие, важно помнить, что это особый момент нашего космоса, и это может быть временем личного роста и трансформации.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.