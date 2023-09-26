Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: три мощные эзотерические ритуалы

Во время полнолуния можно выполнить определенные эзотерические ритуалы

Вот три возможных эзотерических ритуала во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года :

Ритуал с чистой энергией: Цель: Очистка от отрицательных энергий и привлечение чистой и положительной энергии. Как выполнить: Найдите спокойное место на свежем воздухе или дома, где вас никто не нарушает.

Сядьте в медитативном состоянии, заперев глаза.

Отразите в своем уме отрицательные эмоции и энергию, которые вам нужно избавиться.

Изображайте себе, как очищает эту негативность и заменяет ее светом и положительной энергией.

Следует проникнуться этой энергией и почувствуйте, как она наполняет вас.

Закройте ритуал словами благодарности и откройте глаза. Ритуал для установления целей: Цель: Определение и закрепление личных целей и желаний. Как выполнить: Садитесь в тихом месте с бумагой и ручкой.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих мечтах и целях. Отразите себе, что вы хотите добиться.

Напишите эти цели на бумаге и добавьте больше деталей.

Направьте свое намерение, положительную энергию и веру в то, что вы достигнете цели.

Завяжите бумагу узлом или запечатайте в конверте, символизируя закрепление вашего намерения.

Во время полнолуния держите эту бумагу вблизи себя и отображайте на ней свои цели. Верьте в их исполнение. Ритуал для общения с внутренним "я": Цель: Усиление связи с внутренним "я", интуицией и внутренней мудростью. Как выполнить: Садитесь в медитативном состоянии с открытыми глазами.

Определите свое намерение общения с внутренним "я" и усилением интуиции.

Тщательно наблюдайте за небом во время полнолуния, направляя свое внимание на Луну.

Представляйте, что Луна является окном вашей души и мудрости.

Задайте свои вопросы или выражайте свои мысли в этот момент и слушайте внутренний голос.

Запишите ваши впечатления и ответы.

Эти ритуалы могут помочь вам почувствовать связь с космосом и углубить свои эзотерические практики во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года. Помните, что важно выполнять их с верой и сердцем.

Также читайте Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.