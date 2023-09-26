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Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: три мощные эзотерические ритуалы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
2 мин
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Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: три мощные эзотерические ритуалы

Полнолуние — важный период с точки зрения эзотерики / Фото: Pexels

Во время полнолуния можно выполнить определенные эзотерические ритуалы

Вот три возможных эзотерических ритуала во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года :

  1. Ритуал с чистой энергией:

    Цель: Очистка от отрицательных энергий и привлечение чистой и положительной энергии.

    Как выполнить:

    • Найдите спокойное место на свежем воздухе или дома, где вас никто не нарушает.
    • Сядьте в медитативном состоянии, заперев глаза.
    • Отразите в своем уме отрицательные эмоции и энергию, которые вам нужно избавиться.
    • Изображайте себе, как очищает эту негативность и заменяет ее светом и положительной энергией.
    • Следует проникнуться этой энергией и почувствуйте, как она наполняет вас.
    • Закройте ритуал словами благодарности и откройте глаза.

  2. Ритуал для установления целей:

    Цель: Определение и закрепление личных целей и желаний.

    Как выполнить:

    • Садитесь в тихом месте с бумагой и ручкой.
    • Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих мечтах и целях. Отразите себе, что вы хотите добиться.
    • Напишите эти цели на бумаге и добавьте больше деталей.
    • Направьте свое намерение, положительную энергию и веру в то, что вы достигнете цели.
    • Завяжите бумагу узлом или запечатайте в конверте, символизируя закрепление вашего намерения.
    • Во время полнолуния держите эту бумагу вблизи себя и отображайте на ней свои цели. Верьте в их исполнение.

  3. Ритуал для общения с внутренним "я":

    Цель: Усиление связи с внутренним "я", интуицией и внутренней мудростью.

    Как выполнить:

    • Садитесь в медитативном состоянии с открытыми глазами.
    • Определите свое намерение общения с внутренним "я" и усилением интуиции.
    • Тщательно наблюдайте за небом во время полнолуния, направляя свое внимание на Луну.
    • Представляйте, что Луна является окном вашей души и мудрости.
    • Задайте свои вопросы или выражайте свои мысли в этот момент и слушайте внутренний голос.
    • Запишите ваши впечатления и ответы.

Эти ритуалы могут помочь вам почувствовать связь с космосом и углубить свои эзотерические практики во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года. Помните, что важно выполнять их с верой и сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
29
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