Полнолуние в Овне 29 сентября 2023: три мощные эзотерические ритуалы

Во время полнолуния можно выполнить определенные эзотерические ритуалы
Вот три возможных эзотерических ритуала во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года :
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Ритуал с чистой энергией:
Цель: Очистка от отрицательных энергий и привлечение чистой и положительной энергии.
Как выполнить:
- Найдите спокойное место на свежем воздухе или дома, где вас никто не нарушает.
- Сядьте в медитативном состоянии, заперев глаза.
- Отразите в своем уме отрицательные эмоции и энергию, которые вам нужно избавиться.
- Изображайте себе, как очищает эту негативность и заменяет ее светом и положительной энергией.
- Следует проникнуться этой энергией и почувствуйте, как она наполняет вас.
- Закройте ритуал словами благодарности и откройте глаза.
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Ритуал для установления целей:
Цель: Определение и закрепление личных целей и желаний.
Как выполнить:
- Садитесь в тихом месте с бумагой и ручкой.
- Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих мечтах и целях. Отразите себе, что вы хотите добиться.
- Напишите эти цели на бумаге и добавьте больше деталей.
- Направьте свое намерение, положительную энергию и веру в то, что вы достигнете цели.
- Завяжите бумагу узлом или запечатайте в конверте, символизируя закрепление вашего намерения.
- Во время полнолуния держите эту бумагу вблизи себя и отображайте на ней свои цели. Верьте в их исполнение.
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Ритуал для общения с внутренним "я":
Цель: Усиление связи с внутренним "я", интуицией и внутренней мудростью.
Как выполнить:
- Садитесь в медитативном состоянии с открытыми глазами.
- Определите свое намерение общения с внутренним "я" и усилением интуиции.
- Тщательно наблюдайте за небом во время полнолуния, направляя свое внимание на Луну.
- Представляйте, что Луна является окном вашей души и мудрости.
- Задайте свои вопросы или выражайте свои мысли в этот момент и слушайте внутренний голос.
- Запишите ваши впечатления и ответы.
Эти ритуалы могут помочь вам почувствовать связь с космосом и углубить свои эзотерические практики во время полнолуния в Овне 29 сентября 2023 года. Помните, что важно выполнять их с верой и сердцем.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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