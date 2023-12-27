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Полнолуние в Раке 27 декабря 2023: три сильные ритуалы для осуществления желаний

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
2 мин
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Полнолуние в Раке 27 декабря 2023: три сильные ритуалы для осуществления желаний

Во время полнолуния можно выполнить ряд ритуалов.

Во время полнолуния стоит загадывать желания.

Ритуалы для желания могут быть личными и субъективными, поэтому важно помнить, что их эффективность часто зависит от веры и личных убеждений. Вот три ритуала, которые можно испытать во время полнолуния в Раке 27 декабря 2023 :

  1. Ритуал написания желаний:

    • Возьмите лист бумаги и ручку.
    • Зажгите свечу или используйте естественное освещение под полной луной.
    • Сконцентрируйте свои мысли на желаниях, которые вы хотите осуществить.
    • Напишите свои желания на листе бумаги, используя краткие и конкретные высказывания.
    • Завершите ритуал, сжигая или закапывая лист бумаги (в зависимости от вашего выбора) и выражая благодарность.

  2. Ритуал медитации:

    • Найдите тихое место для медитации.
    • Закройте глаза и возьмите глубокий вдох сосредоточившись на своих желаниях.
    • Представьте себе, как ваши желания сбываются. Испытайте эмоции и радость, связанную с этими достижениями.
    • Произведите медитацию, выпрашивая поддержку от универсальной энергии или высших сил.
    • Постепенно возвращайтесь в реальный мир, сохраняя положительные эмоции и спокойствие.

  3. Ритуал создания амулета:

    • Выберите символ или предмет, который имеет особое значение и связан с вашим желанием (например, камень, украшение, рисунок).
    • Тщательно очистите или выберите амулет.
    • В специальный момент, возможно, во время полнолуния, держите амулет в руках и высказывайте свои желания вслух.
    • Носите амулет как символ своих желаний и упоминание об их возможности осуществления.

Завершая любой ритуал, важно отдать себя эмоциям и вере в возможность исполнения желаний. Будьте открыты к положительным изменениям и выражайте благодарность за то, что вы уже имеете в своей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
78
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