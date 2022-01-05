Полнолуния 2022: даты, названия и что нужно делать

Полнолуния 2022: даты, названия и что нужно делать

Луна всегда привлекала людей к себе своей загадочностью и мистической энергией.

Луна, в особенно полнолуния, играют значительную роль в жизни людей. В древности считали эти моменты наилучшими для свершения различных магических ритуалов и обрядов. Сейчас многие увязывают с полнолунием усугубление психических расстройств, а также рост насилия и преступности.

Полнолуние: что это

Полнолуние — фаза Луны, при которой разность эклиптических долгот Солнца и Луны равна 180 градусов. В астрономии момент полнолуния рассчитывается с очень высокой точностью. В быту полнолунием называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.

Полнолуние в культуре

В зависимости от культуры и народных верований в некоторых странах есть традиция давать собственные имена полнолуниям. Например, такие традиции есть в американских индейцев и европейских фермеров, которые переселились в США и переняли такой обычай.

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Они создали несколько собственных имен для названий полнолуний. Сейчас эти названия полнолуний активно используются в эзотерических верованиях.

Январь 2022: Луна волка

Также это полнолуние называют Луной тишины, Луной снега, Луной холода, Луной целомудрия, Луной зимы. Эзотерики считают, что в это полнолуние необходим экономить энергию, требует заниматься только своими личными проблемами. В январе 2022 Луна волка взойдет 18 января.

Февраль 2022: Луна льда

Другие названия этого полнолуния: Луна бурь, Луна убывания, Луна голода, жестокая Луна, красная Луна очищения, Луна убыстрения, Луна большой зимы. Специалисты считают, что в этот период нужно полюбить себя, признать свои прошлые ошибки, простить себя и наметить планы. В феврале Луна льда произойдет 16 февраля.

Март 2022: Луна бурь

Другие названия: Луна зерна, Луна ветров, Луна плуга, Луна червя, Луна обновления, Луна сока, Луна ворона, Луна снежной слепоты. В это полнолуние энергия вырывается на поверхность, идет рост, процветание, исследование. Обратите внимание на начало новых проектов, крушение иллюзий и стремление к истине. В марте 2022 Луна червей будет 18 марта.

Апрель 2022: Луна роста

В календарях разных народов апрель имеет новые названия: Луна зайца, Луна посева, Луна сеятеля, Луна почек на деревьях, розовая Луна, Луна зеленой травы. Энергия этого полнолуния - творящая и созидающая энергия, это возврат к уравновешенному поведению. Это - перемена, уверенность в себе, надежда только на свои силы, умение воспользоваться предоставляющимися возможностями, борьба с эгоизмом, вспыльчивостью и эмоциональными всплесками. Розовое полнолуние в этом месяце будет 16 апреля.

Май 202: Луна зайца

Другие названая этого месяца: веселая Луна, светлая Луна, Луна возвращения Лягушек, Луна тройного удоя, Луна наслаждения, Луна посевов, Луна, когда пони ставят в стойло. Эзотерики отмечают, что в этот месяц нужно обратить внимания на полноценную творящую энергия, воспроизводство, интуиция. Цветочное полнолуние нужно ожидать 16 мая.

Июнь 2022: Луна луга

Другие названия в разных календарях народ планеты: Луна лошадей, Луна любовников, Луна сильного Солнца, Луна меда, Луна клубники, Луна розы. Говорится о полноценной, но спокойной энергии, защищающая, укрепляющая и предотвращающая. Это время изменение событий, принятия решений, принятия на себя ответственности за происходящее, борьбы с собственной непоследовательностью, укрепления характера и возможности получать вознаграждение за его положительные черты. 14 июня возойдет клубничное полнолуние.

Июль 2022: Луна сена

Другие названия: Луна претензий, Луна крови (из-за комаров - ред.), Луна благословения, Луна луга, Луна пахоты, Луна самца, Луна грома. Астрологи сообщают об расслабленной энергии. Это хорошее время работа со снами, для предсказания будущего, медитация над целями и планами, особенно духовными. 13 июля ожидайте полнолуние грозы.

Август 2022: Луна кукурузы

Другие названия в разных календарях: Луна ячменя, Луна споров, Луна растительности, Луна урожая, Луна, когда чернеют вишни. Энергия в этот период направлена на сбор урожая. Обратите вниманию на здоровье и дружбу. 12 августа будет полнолуние зерна.

Сентябрь 2022: Луна вина

Другие названия: Луна вина, Луна осетра, Луна, когда олень бьет копытом. В это полнолуние отдохните после трудов; уравновесьте внутреннее свет и тьму. Соберитесь, избавьтесь от физического, умственного, эмоционального и духовного мусора. 10 сентября ожидайте полнолуние урожая.

Октябрь 2022: Луна урожая

Другие названия: Луна опадания листьев, Луна приближения зимы, Луна сбора винограда, Луна десяти простуд, Луна смены погоды. В это полнолуние предоставьте всему идти своим чередом; это время внутреннего очищения, справедливости, уравновешенности и гармонии. 9 октября будет полнолуние охотника.

Ноябрь 2022: Луна урожая

Другие названия этого полнолуние: темная Луна, туманная Луна, траурная Луна, Луна жертвоприношений, Луна урожая, безумная Луна, Луна бурь, Луна, когда олень теряет свои рога, луна мертвых, Луна Предков, охотничья Луна. Эзотерики говорят, что в этот период нужно освободиться от старых отрицательных воспоминаний и эмоций. 8 ноября ожидайте полнолуние бобра.

Декабрь 2022: Луна холода

Другие названия: Луна дуба, волчья Луна, Луна долгих ночей, Луна перед святками, Зимняя Луна, священная Луна, большая зимняя Луна, Луна хлопающих деревьев. Энергия этого периода: перерождение, поиск духовных путей, нужно протянуть руку помощи друзьям и семье, одиноким и нуждающимся. 8 декабря - полнолуние холода.

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