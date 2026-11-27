Китайский гороскоп на 27 ноября / © pexels.com

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С 27 ноября для четырёх знаков китайского зодиака начнётся благоприятный период. По прогнозу астрологов, они смогут преодолеть давние препятствия, избавиться от лишних переживаний и найти выход из сложных ситуаций.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно китайскому календарю, пятница пройдет под знаком Деревянной Змеи и считается Днём Разрушения. В астрологии его связывают с устранением препятствий, а энергию Змеи — с изобретательностью и способностью находить нестандартные решения.

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Обезьяна

Родившиеся в год Обезьяны наконец найдут способ решить проблему, которая долгое время усложняла им жизнь. Если раньше казалось, что выхода из ситуации нет, то теперь перед ними откроются новые возможности.

Астрологи советуют представителям этого знака отказаться от привычных подходов и не бояться экспериментировать. Именно нестандартное мышление поможет им избавиться от ограничений, мешавших двигаться вперёд.

Дракон

Драконы перестанут тратить силы на попытки доказать окружающим свою правоту. Они поймут, что чужая критика и сомнения не должны влиять на их решения.

С 27 ноября представители этого знака начнут больше доверять себе. Это поможет им сосредоточиться на собственных целях и избавиться от переживаний из-за мнения окружающих.

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Кролик

Кроликов ждут важные перемены в личных отношениях. Они наконец-то решатся установить личные границы в общении с человеком, который постоянно их неправильно понимает.

В то же время это не обязательно означает окончательный разрыв отношений. Кролики просто перестанут пытаться контролировать ситуацию и дадут другому человеку возможность изменить своё поведение. Такое решение принесёт им душевное спокойствие.

Петух

Северяне наконец-то смогут получить то, чего так долго ждали. Речь идет о необходимой вещи или услуге, отсутствие которой доставляло немало неудобств.

По прогнозу астрологов, 27 ноября это препятствие исчезнет, и представители этого знака смогут вернуться к своим делам. Долгое ожидание останется позади, а повседневная жизнь станет гораздо комфортнее.

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Напомним, астрологипредупредили, что 27 ноября 2026 года — день, когда легко попасть в «паутину» чужой лжи, обмана и агрессии, из которой будет трудно выбраться.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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