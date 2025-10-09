Получит ли Украина ракеты Tomahawk: астролог шокировал предсказанием

Астролог сделал предсказание о намерениях Трампа / © ТСН.ua

Реклама

Астролог Влад Росс предсказал, что президент США Дональд Трамп не решится передать Украине ракеты Tomahawk.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс отметил, что Трамп не решится передать Украине ракеты Tomahawk.

Реклама

«Этого никогда не будет. Потому что Дональд Трамп очень трусливый человек. Он никогда не передаст нам дальнобойные ракеты. Разве может передать такие, которые бы до Москвы не долетали. Потому что он мечтает, чтобы с Москвой ничего не случилось», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.