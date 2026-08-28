После 28 августа жизнь этих знаков Зодиака может измениться к лучшему.

Коридор затемнений / © ТСН.ua

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28 августа 2026 года произойдет частичное лунное затмение в знаке Рыб.

В астрологической традиции лунные затмения связывают с кульминациями, прозрениями и моментами, когда скрытые процессы выходят на поверхность.

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На этот раз затмение происходит примерно на 5-м градусе Рыб, поэтому особенно заметным оно может быть для представителей меняющихся знаков – Рыб, Дев, Близнецов и Стрельца.

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Астрологи также обращают внимание на то, что затемнение происходит вблизи важного соединения Солнца и Меркурия. В символической интерпретации это может означать момент ясности, появление важной информации или решение, позволяющее двигаться дальше.

Для четырех знаков Зодиака конец августа может стать особенно перспективным.

Рыбы

Для Рыб это затмение может стать подлинной точкой личной перезагрузки.

Оно происходит непосредственно по их знаку, поэтому на первый план могут выйти вопросы собственных желаний, границ и будущего.

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То, что в последние месяцы казалось непонятным, может наконец сложиться в более целостную картину.

Рыбы могут понять, что больше не хотят жить по старым правилам или исполнять роль, которая давно перестала отвечать их потребностям.

После 28 августа может появиться больше уверенности в том, какое направление выбрать дальше.

Новая возможность может прийти через работу, личный проект или решение наконец-то поставить себя на первое место.

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Дева

Для Дев наибольшие изменения могут относиться к партнерству.

В последнее время отношения могли оставаться в состоянии неопределенности: кто-то не был готов дать четкий ответ, а определенные договоренности постоянно откладывались.

После затмения ситуация может начать проясняться.

Для одних Дев это будет переход отношений на новый уровень.

Для других — осознание, что пора двигаться дальше отдельно.

Но даже сложное решение может принести облегчение, если оно завершает длительный период ожидания.

В деловых партнерствах также может появиться новая договоренность или человек, с которым станет проще строить общие планы.

Близнецы

Для Близнецов после 28 августа может начать меняться профессиональная ситуация.

Лунный затмение активизирует тему карьеры, статуса и долгосрочных целей.

Возможна новость, которая поможет понять, чего ждать от работы или проекта.

Некоторые Близнецы могут получить предложение, которое еще несколько недель назад казалось маловероятным.

Другие — понять, что пора отказаться от направления, которое больше не дает развития.

Главное — не оценивать изменения только по тому, насколько они привычны.

Иногда лучшая возможность поначалу выглядит как нарушение старого плана.

Стрелец

Для Стрельцов новый этап может начаться в сфере дома и семьи.

После 28 августа может проясниться вопрос, связанный с переездом, жильем, семейными договоренностями или отношениями с близкими.

То, что долго оставалось источником напряжения, может, наконец, получить решение.

Для кого это будет означать новый дом.

Для других – новые правила в семье или восстановление ощущения стабильности.

Стрельцам следует обратить внимание на возможности, которые дают больше внутренней свободы, даже если они нуждаются в изменениях в привычном образе жизни.

Почему после затмения может стать легче

В популярной астрологии затемнения часто описываются как периоды нестабильности.

Но лунное затмение – это еще и кульминация.

То, что долго накапливалось, может наконец-то получить форму: решение, ответ, завершение или новое направление.

Именно поэтому, после 28 августа, некоторые люди могут почувствовать не новую волну хаоса, а наоборот — облегчение.

Появляется понимание того, что делать дальше.

Астрологические источники также связывают это затемнение с возможностью увидеть ситуации гораздо четче и обратить внимание на то, что долго оставалось без сознательного внимания.

Какие возможности могут появиться

Не стоит ожидать, что 29 августа каждому представителю этих знаков придет предложение мечты.

Изменения могут быть гораздо менее очевидными.

Это может быть:

важный разговор;

новость о работе;

решение об отношениях;

предложение сотрудничества;

возможность переезда;

новое знакомство;

идея, которая вдруг кажется реальной;

внутреннее решение перестать тратить силы на старую проблему.

Иногда начало лучшего периода выглядит не как большой подарок судьбы, а как момент, когда человек наконец-то понимает: «Я знаю, что делать дальше».

Не все изменения будут мгновенными

Астрологи считают, что влияние лунного затмения может разворачиваться в течение следующих месяцев, а не только 28 августа.

Поэтому конец августа следует воспринимать как возможную точку разворота.

Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы могут только начать видеть первые признаки перемен.

А уже осенью станет ясно, куда привели решения и события этого периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.

Напомним, что ранее появились фото уникального явления - "кровавой полнолуния" и лунного затмения .

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