После этого события война в Украине закончится: экстрасенс сделал важное предсказание

Экстрасенс сделал предсказание об окончании войны.
Экстрасенс Андрей Дуйко считает, что после выборов в США война на Украине может закончиться.
Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
"Я уже говорил, что война закончится в тот момент, когда блондинка положит руку на Библию. Видимо, я имел в виду тот момент, что состоятся выборы в США. Присяга происходит в феврале-марте. И видимо, это совпадет с решением о каких-то событиях, которые закончат войну", - сказал Андрей Дуйко.
Экстрасенс отметил, что почему блондинка - пока еще неизвестно, возможно со временем этому будет логическое объяснение.
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