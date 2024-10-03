После этого события война в Украине закончится: экстрасенс сделал важное предсказание

Экстрасенс Андрей Дуйко считает, что после выборов в США война на Украине может закончиться.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Я уже говорил, что война закончится в тот момент, когда блондинка положит руку на Библию. Видимо, я имел в виду тот момент, что состоятся выборы в США. Присяга происходит в феврале-марте. И видимо, это совпадет с решением о каких-то событиях, которые закончат войну", - сказал Андрей Дуйко.

Экстрасенс отметил, что почему блондинка - пока еще неизвестно, возможно со временем этому будет логическое объяснение.

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