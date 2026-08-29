«После этой войны в Украине уже не будет»: известный астролог Влад Росс ошеломил прогнозом

Астролог Влад Росс составил прогноз о возможной дате завершения войны в Украине / © ТСН

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Непрерывные атаки за последние сутки преимущественно по Киеву и столичному региону свидетельствуют о том, что такая эскалация происходит накануне возможных переговоров — об этом, опираясь на собственный прогноз, высказал в комментарии для ТСН.ua свое мнение известный астролог Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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«Мой старый прогноз был таким, что до сентября никаких переговоров не будет. Если что-то и будет, то в сентябре. У нас был шанс в феврале-марте. Эскалация сейчас идет прямо перед переговорами. Не случайно глава ЦРУ летал в Москву, предупредил, что не стоит осуществлять эскалацию», — говорит Влад Росс.

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Кроме того, комментируя нынешнюю непрерывную атаку России по Украине, которая длится не одни сутки, Росс обращает внимание, что 28 августа наблюдалось лунное затмение, иногда трактуемое как период испытаний продолжительностью в месяц. По словам Росса, ближе к этой дате Россия намеревалась ударить по одной из балтийских стран, но глава ЦРУ сделал жесткое предупреждение буквально за день-два.

«Россия намеревалась нанести удар для того, что легче было договориться с американцами, мол, отдайте России Украину, а РФ не будет бить по балтийской стране. Хотели проверить 5 статью Североатлантического договора», — предполагает Росс.

И продолжает: «Эскалация по отношению к Украине точно будет продолжаться по полной. Ближайший месяц точно, пока президент США Дональд Трамп не встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем».

Также Влад Росс обращает внимание, что в течение 27 августа Россия осуществила 13 волн атак по украинской столице и Киевскому региону.

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«Россияне часто просчитывают свои нападения с точки зрения нумерологии. Они верят в это», — говорит астролог.

Когда может закончиться война в Украине

С учетом ряда последних атак и событий, Влад Росс говорит, что у него есть прогноз касательно завершения войны в 2029 году.

«Скорее всего, в конце 2028 — в 2029 г. возможно подписание мирного соглашения. В 2029 году начинается период Сатурна, который не связан со смертью и разрушениями, а наоборот — с успехом, счастьем и восстановлением. Надо просто пережить сложные времена. Я уверен, что после 2029 войны уже не будет. А в 2027 году может быть заморозка конфликта. Сейчас идет период Юпитера, который длится с конца 2021 года. Тогда появились новости, что на нас нападут. Цикл Юпитера завершается в 2029 году, но у него, у Юпитера, есть полуциклы. Так вот, этот цикл завершается в июне 2027 года. Я считаю, что к июню 2027 года РФ будет полностью истощена и не будет способна вести войну, поэтому она, война, возможно, перейдет в формат низкой интенсивности», — прогнозирует Росс.

К этому он добавляет, что по его прогнозу, начиная с сентября, Украина начнет прорывать российские фронты.

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«В ноябре у нас появится возможность бить нашей баллистикой, мы сможем обесточить Москву. Эскалация идет к этому моменту. Кроме того, неплохая возможность снизить эскалацию будет в декабре. По моему прогнозу, благоприятные месяцы для заморозки конфликта в сентябре и декабре 2026 года», — прогнозирует Росс.

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