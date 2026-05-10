- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 2 мин
После хаоса приходит ясность: прогноз по оракулу Ленорман на 10 мая.
10 мая станет днем, когда эмоции постепенно утихнут, а казавшиеся сложными ситуации начнут проясняться.
Общая энергия дня
День проходит под влиянием карт Дерево – Звезды – Дом .
Это сочетание обновления, надежды и потребности в стабильности.
После напряженных дней появится ощущение, что все становится на свои места.
Хочется покоя, понятности и внутренней опоры.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
стабилизация ситуации
- долгосрочные решения
— постепенное восстановление после стресса
Это хороший день для планировки и спокойной работы.
Отношения
В отношениях появляется больше тепла и доверия.
Возможны:
- спокойные разговоры
- поддержка
- желание побыть рядом с близкими людьми
Это день не драм, а возобновление связи.
Психологическое состояние
Возникает потребность в тишине и отдыхе.
Нервная система постепенно выходит из напряжения.
Совет от Ленормана
Не торопитесь.
Дайте себе время восстановиться и побыть в безопасном для себя пространстве.
10 мая – это день, когда после сложных моментов возвращается внутренний баланс.
И именно из покоя приходят правильные решения.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.