После хаоса приходит ясность: прогноз по оракулу Ленорман на 10 мая.

Оракул Ленорман

Общая энергия дня

День проходит под влиянием карт Дерево – Звезды – Дом .

Это сочетание обновления, надежды и потребности в стабильности.

После напряженных дней появится ощущение, что все становится на свои места.

Хочется покоя, понятности и внутренней опоры.

Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

стабилизация ситуации

- долгосрочные решения

— постепенное восстановление после стресса

Это хороший день для планировки и спокойной работы.

Отношения

В отношениях появляется больше тепла и доверия.

Возможны:

- спокойные разговоры

- поддержка

- желание побыть рядом с близкими людьми

Это день не драм, а возобновление связи.

Психологическое состояние

Возникает потребность в тишине и отдыхе.

Нервная система постепенно выходит из напряжения.

Совет от Ленормана

Не торопитесь.

Дайте себе время восстановиться и побыть в безопасном для себя пространстве.

10 мая – это день, когда после сложных моментов возвращается внутренний баланс.

И именно из покоя приходят правильные решения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

