После осеннего равноденствия этим знакам Зодиаку придется принять важное решение.

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

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23 сентября начинается астрономическая осень.

Для Киева точный момент осеннего равноденствия наступил в 03:05.

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В астрологии это событие совпадает с началом сезона Весов - периода, связываемого с балансом, партнерствами, переговорами и необходимостью учитывать не только собственные желания, но и позицию других.

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Именно поэтому после равноденствия для некоторых знаков может особенно остро встать вопрос выбора.

Продолжать или изменять старый сценарий.

Договариваться или устанавливать границы.

Остаться в привычных условиях или рискнуть ради нового.

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Особенно заметным этот период может стать для Весов, Овнов, Раков и Козорогов.

Весы

Для Весов после равноденствия начинается личный сезон.

Солнце переходит в их знак, поэтому внимание может сместиться на собственные нужды, цели и планы.

Представители знака часто пытаются избежать открытого конфликта и долго ищут удовлетворяющее всех решение.

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Но в конце сентября определенная ситуация может потребовать четкого ответа.

Это может касаться:

отношений;

работы;

совместного проекта;

переезда;

договоренности;

важного разговора.

Главный вопрос для Весов:

действительно ли компромисс остается компромиссом, если постоянно уступает только одна сторона?

Именно ответ на него может определить следующий этап.

Овен

Для Овнов главной темой становятся партнерства.

Солнце находится в противоположном знаку Весов, поэтому придется больше учитывать позицию другого человека.

Для Овна это может быть непросто.

Появится желание поскорее решить вопрос и двигаться дальше.

Но после равноденствия ситуация может потребовать переговоров.

У кого это будет разговор с партнером.

В остальном – рабочая договоренность.

Или необходимость решить, следует ли продолжать сотрудничество.

Овнам важно не превратить желание определенности в ультиматум.

Иногда правильное решение появляется именно после того, как обе стороны говорят прямо.

Рак

Для Раков изменения могут коснуться дома, семьи и внутреннего ощущения стабильности.

Может возникнуть решение, связанное с жильем.

Переезд.

Ремонт.

Распределением домашних обязанностей.

Или взаимоотношениями с близкими людьми.

Раки могут понять, что слишком долго принимали на себя чужие проблемы.

Тогда важный выбор будет не в том, помогать ли другим, а в том, где проходит граница между заботой и истощением.

После равноденствия этот вопрос может оказаться особенно очевидным.

Козорыг

Для Козорогов решение может относиться к профессиональной сфере.

Работа, статус и дальнейшее направление развития могут выйти на первый план.

Возможен разговор с руководством.

Предложение новой роли.

Завершение проекта.

Или осознание, что старый карьерный сценарий больше не отвечает вашим планам.

Козороги часто остаются в стабильной ситуации дольше, чем нужно, если она кажется безопасной.

Но конец сентября может задать другой вопрос:

не стала ли эта стабильность ограничением?

Ответ может подвигнуть на важное решение.

Почему именно сейчас

Солнце в Весах смещает фокус на баланс и взаимодействие с другими.

В популярной астрологии этот период связывается с переговорами, партнерствами, справедливостью и необходимостью увидеть обе стороны ситуации.

Но у этого есть и более сложная сторона.

Когда человек слишком долго пытается сохранить равновесие, решение может постоянно откладываться.

Поэтому конец сентября способен показать, где пора перестать взвешивать все варианты и наконец выбрать.

Каким может быть важный выбор

Для кого это будет решение в отношениях.

Для другого – новая работа.

Кто изменит условия сотрудничества.

Кому придется установить границы.

А кто-то поймет, что пора отказаться от того, что больше не работает.

Не всякий выбор будет драматичным.

Иногда перелом начинается с очень простой фразы:

"Я хочу иначе".

Не торопитесь только ради определенности

Даже если ситуация требует решения, это не значит, что нужно отвечать немедленно.

Особенно, если выбор имеет долгосрочные последствия.

После равноденствия следует спросить себя:

что я получу, если оставлю все как есть?

что изменится, если я выберу другой путь?

принимаю ли я это решение для себя или только для того, чтобы избежать конфликта?

Такие вопросы могут помочь увидеть ситуацию гораздо четче.

Главная тема после равноденствия

Начало сезона Весов напоминает:

баланс – это не отсутствие изменений.

Иногда баланс возвращается после решения, которого человек долго избегал.

Для Весов, Овнов, Раков и Козорогов конец сентября может стать моментом, когда больше не удастся оставить важный вопрос "на потом".

Именно этот выбор может открыть новый этап.

Астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали об осеннем равноденствии 2026: что оно принесет каждому знаку зодиака

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