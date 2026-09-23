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После осеннего равноденствия этим знакам Зодиаку придется принять важное решение.
Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 может стать символической точкой изменения для четырех знаков Зодиака. Солнце переходит в Весы, поэтому на первый план выходят партнерства, компромиссы, личные рамки и решения, которые больше не удается откладывать.
23 сентября начинается астрономическая осень.
Для Киева точный момент осеннего равноденствия наступил в 03:05.
В астрологии это событие совпадает с началом сезона Весов - периода, связываемого с балансом, партнерствами, переговорами и необходимостью учитывать не только собственные желания, но и позицию других.
Именно поэтому после равноденствия для некоторых знаков может особенно остро встать вопрос выбора.
Продолжать или изменять старый сценарий.
Договариваться или устанавливать границы.
Остаться в привычных условиях или рискнуть ради нового.
Особенно заметным этот период может стать для Весов, Овнов, Раков и Козорогов.
Весы
Для Весов после равноденствия начинается личный сезон.
Солнце переходит в их знак, поэтому внимание может сместиться на собственные нужды, цели и планы.
Представители знака часто пытаются избежать открытого конфликта и долго ищут удовлетворяющее всех решение.
Но в конце сентября определенная ситуация может потребовать четкого ответа.
Это может касаться:
отношений;
работы;
совместного проекта;
переезда;
договоренности;
важного разговора.
Главный вопрос для Весов:
действительно ли компромисс остается компромиссом, если постоянно уступает только одна сторона?
Именно ответ на него может определить следующий этап.
Овен
Для Овнов главной темой становятся партнерства.
Солнце находится в противоположном знаку Весов, поэтому придется больше учитывать позицию другого человека.
Для Овна это может быть непросто.
Появится желание поскорее решить вопрос и двигаться дальше.
Но после равноденствия ситуация может потребовать переговоров.
У кого это будет разговор с партнером.
В остальном – рабочая договоренность.
Или необходимость решить, следует ли продолжать сотрудничество.
Овнам важно не превратить желание определенности в ультиматум.
Иногда правильное решение появляется именно после того, как обе стороны говорят прямо.
Рак
Для Раков изменения могут коснуться дома, семьи и внутреннего ощущения стабильности.
Может возникнуть решение, связанное с жильем.
Переезд.
Ремонт.
Распределением домашних обязанностей.
Или взаимоотношениями с близкими людьми.
Раки могут понять, что слишком долго принимали на себя чужие проблемы.
Тогда важный выбор будет не в том, помогать ли другим, а в том, где проходит граница между заботой и истощением.
После равноденствия этот вопрос может оказаться особенно очевидным.
Козорыг
Для Козорогов решение может относиться к профессиональной сфере.
Работа, статус и дальнейшее направление развития могут выйти на первый план.
Возможен разговор с руководством.
Предложение новой роли.
Завершение проекта.
Или осознание, что старый карьерный сценарий больше не отвечает вашим планам.
Козороги часто остаются в стабильной ситуации дольше, чем нужно, если она кажется безопасной.
Но конец сентября может задать другой вопрос:
не стала ли эта стабильность ограничением?
Ответ может подвигнуть на важное решение.
Почему именно сейчас
Солнце в Весах смещает фокус на баланс и взаимодействие с другими.
В популярной астрологии этот период связывается с переговорами, партнерствами, справедливостью и необходимостью увидеть обе стороны ситуации.
Но у этого есть и более сложная сторона.
Когда человек слишком долго пытается сохранить равновесие, решение может постоянно откладываться.
Поэтому конец сентября способен показать, где пора перестать взвешивать все варианты и наконец выбрать.
Каким может быть важный выбор
Для кого это будет решение в отношениях.
Для другого – новая работа.
Кто изменит условия сотрудничества.
Кому придется установить границы.
А кто-то поймет, что пора отказаться от того, что больше не работает.
Не всякий выбор будет драматичным.
Иногда перелом начинается с очень простой фразы:
"Я хочу иначе".
Не торопитесь только ради определенности
Даже если ситуация требует решения, это не значит, что нужно отвечать немедленно.
Особенно, если выбор имеет долгосрочные последствия.
После равноденствия следует спросить себя:
что я получу, если оставлю все как есть?
что изменится, если я выберу другой путь?
принимаю ли я это решение для себя или только для того, чтобы избежать конфликта?
Такие вопросы могут помочь увидеть ситуацию гораздо четче.
Главная тема после равноденствия
Начало сезона Весов напоминает:
баланс – это не отсутствие изменений.
Иногда баланс возвращается после решения, которого человек долго избегал.
Для Весов, Овнов, Раков и Козорогов конец сентября может стать моментом, когда больше не удастся оставить важный вопрос "на потом".
Именно этот выбор может открыть новый этап.
Астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.
Напомним, что ранее мы писали об осеннем равноденствии 2026: что оно принесет каждому знаку зодиака