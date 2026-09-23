После осеннего равноденствия жизнь этих знаков Зодиака может измениться

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

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23 сентября Солнце переходит в знак Весов.

В популярной астрологии Весы связывают с партнерствами, компромиссами, взаимностью и важными решениями в отношениях с другими людьми.

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Поэтому после равноденствия часть людей может заметить, что еще недавно казавшиеся второстепенными вопросы вдруг выходят на первый план.

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Кто будет определяться с отношениями.

Кто-то с рабочим партнерством.

Кто-то — с тем, где следует уступить, а где нужно более четко отстаивать собственные интересы.

Особенно заметным этот период может быть для Весов, Овнов, Раков и Козорогов.

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Весы

Для Весов начинается личный сезон.

Солнце входит в их знак, поэтому главной темой становится обновление своих целей, желаний и планов на будущее.

Может появиться ощущение, что пора перестать подстраиваться под чужие ожидания.

Особенно это касается ситуаций, где Весы долго пытались сохранить мир ценой собственного комфорта.

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После 23 сентября может стать проще понять:

чего я действительно хочу;

где мне нужен компромисс;

а где – четкое решение.

Этот период может открыть новую страницу в отношениях, работе или планах.

Овен

Для Овнов главной темой становятся партнерства.

Может появиться необходимость пересмотреть отношения с человеком, играющим важную роль.

Это может быть партнер.

Коллега.

Клиент.

Деловой союзник.

Или человек, с которым давно существует напряжение.

После равноденствия Овнам может быть труднее действовать только по принципу "я сам знаю, как лучше".

Придется учитывать позицию другой стороны.

Иногда это приведет к компромиссу.

А иногда к пониманию, что компромисс больше невозможен.

Рак

Для Раков изменения могут коснуться дома, семьи и внутренней стабильности.

Может потребоваться пересмотреть домашние обязанности.

Вернуться к вопросу жилья.

Обсудите ситуацию с близкими.

Или наконец-то определиться, что дает ощущение безопасности, а что давно его разрушает.

Раки могут острее чувствовать дисбаланс между тем, сколько они отдают другим, и тем, сколько получают в ответ.

После 23 сентября может наступить момент, когда этот вопрос уже не удастся игнорировать.

Козорыг

Для Козорогов равноденствие может подсветить профессиональную сферу.

Может возникнуть необходимость определиться с последующим направлением.

Продолжайте старый проект.

Брать на себя больше ответственности.

Искать новую работу.

Или пересматривать отношения с руководством.

Для Козорогов этот период может стать моментом, когда придется честно ответить себе:

отвечает ли нынешняя работа тому, куда я хочу двигаться дальше?

Иногда изменения начнутся не с предложения, а с внутреннего решения больше не соглашаться на старые условия.

Почему равноденствие может стать переломным

Осеннее равноденствие символически связано с балансом.

А в астрологии переход Солнца в Весы еще больше усиливает эту тему.

Поэтому в ближайшие недели могут показать, где баланс уже нарушен.

В работе.

В отношениях.

В семье.

В распределении ответственности.

Для кого-то это будет не самое удобное осознание.

Но именно он может запустить изменения.

Какие события могут стать важными

После 23 сентября особое значение могут иметь:

разговоры о будущем;

новые договоренности;

решение о партнерстве;

смена ролей в отношениях;

профессиональное предложение;

необходимость выбрать между двумя вариантами.

Главное — не пытаться сохранить старое равновесие, если оно существовало только потому, что одна сторона постоянно уступала.

Главный урок периода

Начало сезона Весов напоминает:

баланс – это не когда все довольны.

Баланс – это когда договоренность не разрушает ни одну из сторон.

Для Весов, Овнов, Раков и Козорогов конец сентября может стать моментом, когда это станет особенно очевидным.

И после этого может начаться новый этап.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных решений.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которые не хотят жить у моря

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