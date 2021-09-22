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Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать 

Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать 

ТСН.ua

Период ретроградного Меркурия начнется в конце сентября. 

В конце сентября 2021 нас ожидает последний период ретроградного Меркурия в этом году, так что планируйте важные дела так, чтоб решить их до того, или уже откладывайте на конец октября. Ретроградный Меркурий начнется 27 сентября и продлится до 18 октября. Будьте осторожны на дорогах, с техникой и документами, - специально для ТСН.ua рассказывает эзотерик Елена Кузьмич о том, что нужно делать, а от чего лучше отказаться. 

Ретроградный Меркурий: что это

Каждая планета бывает ретроградной, но именно Меркурий наводит трепет на эмоционально впечатлительных людей.  Ретроградное (попятное) движение - это оптический феномен, иллюзия, которая возникает в силу разной скорости Земли и Меркурия относительно Солнца. 3-4 раза в год Меркурий проходит мимо Земли, и именно тогда  мы переживаем ретроградный период, это примерно 3 недели. В астрологии Меркурий отвечает за коммуникации, и в моменты ретроградного движения энергетика планеты меняется, замедляя все на своем пути. Ретроградный Меркурий активизирует ложь, пропаганду, сплетни и злые языки. Та что будьте начеку и не поддавайтесь этому. 

В этом время нужно внимательно следить, чтобы ничего не забыть, не потерять ключи или документы. Потому что в этот период, люди часто что-то забывают, становятся более рассеянными, встречи отменяются или переносятся, договора не складываются. Часто опоздания, задержки, перенос или отмена рейсов. Любое дело, начатое в этот период, будет нестабильным, и многое будет усложняться, многое приходится переделывать.

Последний ретроградный Меркурий 2021: что нужно делать

  • Проделать внутреннюю работу, на которой нужно сосредоточиться.
  • Найти ваши болевые точки и решить проблемы
  • Узнать об уроках, которые нужно пройти 
  • Подумать как лучше использовать период ретроградного Меркурия.
  • Стать более сентиментальным.
  • Восстановить связь со своими корнями, пройти по дорожке памяти.
  • Практиковать прощение.
  • Отпустить обиды.
  • Думать о ретроградном периоде как о периоде сбора урожая, о шансе сделать паузу и закончить начатое.
  • Ремонтировать авто, технику, мебель, одежду.
  • Отдавать одежду в химчистку.
  • Отказываться от непродуктивных связей. 
  • Наводить порядок в бумагах. 
  • Записывать идеи, которые приходят вам в голову, начать их реализовать можно после окончания периода ретроградного Меркурия. 
  • Встречаться со старыми друзьями. 
  • Слушать себя. 

Также нужно завершить старые дела, навести порядок в своих документах, перечитать старые книги, встретиться со старыми друзьями, углубиться в процесс обучения.

Последний ретроградный Меркурий 2021: что категорически запрещено 

  • подписывать важные документы;
  • покупать новые автомобили и технику;
  • отправляться в путешествие по новым местам;
  • устраиваться на новую работу;
  • совершать крупные покупки;
  • заключать значительные сделки;
  • менять работу;
  • начинать обучение на курсах.

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