Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать 

Период ретроградного Меркурия начнется в конце сентября.

В конце сентября 2021 нас ожидает последний период ретроградного Меркурия в этом году, так что планируйте важные дела так, чтоб решить их до того, или уже откладывайте на конец октября. Ретроградный Меркурий начнется 27 сентября и продлится до 18 октября. Будьте осторожны на дорогах, с техникой и документами, - специально для ТСН.ua рассказывает эзотерик Елена Кузьмич о том, что нужно делать, а от чего лучше отказаться.

Ретроградный Меркурий: что это

Каждая планета бывает ретроградной, но именно Меркурий наводит трепет на эмоционально впечатлительных людей. Ретроградное (попятное) движение - это оптический феномен, иллюзия, которая возникает в силу разной скорости Земли и Меркурия относительно Солнца. 3-4 раза в год Меркурий проходит мимо Земли, и именно тогда мы переживаем ретроградный период, это примерно 3 недели. В астрологии Меркурий отвечает за коммуникации, и в моменты ретроградного движения энергетика планеты меняется, замедляя все на своем пути. Ретроградный Меркурий активизирует ложь, пропаганду, сплетни и злые языки. Та что будьте начеку и не поддавайтесь этому.

В этом время нужно внимательно следить, чтобы ничего не забыть, не потерять ключи или документы. Потому что в этот период, люди часто что-то забывают, становятся более рассеянными, встречи отменяются или переносятся, договора не складываются. Часто опоздания, задержки, перенос или отмена рейсов. Любое дело, начатое в этот период, будет нестабильным, и многое будет усложняться, многое приходится переделывать.

Последний ретроградный Меркурий 2021: что нужно делать

Проделать внутреннюю работу, на которой нужно сосредоточиться.

Найти ваши болевые точки и решить проблемы

Узнать об уроках, которые нужно пройти

Подумать как лучше использовать период ретроградного Меркурия.

Стать более сентиментальным.

Восстановить связь со своими корнями, пройти по дорожке памяти.

Практиковать прощение.

Отпустить обиды.

Думать о ретроградном периоде как о периоде сбора урожая, о шансе сделать паузу и закончить начатое.

Ремонтировать авто, технику, мебель, одежду.

Отдавать одежду в химчистку.

Отказываться от непродуктивных связей.

Наводить порядок в бумагах.

Записывать идеи, которые приходят вам в голову, начать их реализовать можно после окончания периода ретроградного Меркурия.

Встречаться со старыми друзьями.

Слушать себя.

Также нужно завершить старые дела, навести порядок в своих документах, перечитать старые книги, встретиться со старыми друзьями, углубиться в процесс обучения.

Последний ретроградный Меркурий 2021: что категорически запрещено

подписывать важные документы;

покупать новые автомобили и технику;

отправляться в путешествие по новым местам;

устраиваться на новую работу;

совершать крупные покупки;

заключать значительные сделки;

менять работу;

начинать обучение на курсах.

Читайте также:

Новости мира: как себя защитить в период ретроградного Меркурия

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку