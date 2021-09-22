Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать 

Период ретроградного Меркурия начнется в конце сентября.
В конце сентября 2021 нас ожидает последний период ретроградного Меркурия в этом году, так что планируйте важные дела так, чтоб решить их до того, или уже откладывайте на конец октября. Ретроградный Меркурий начнется 27 сентября и продлится до 18 октября. Будьте осторожны на дорогах, с техникой и документами, - специально для ТСН.ua рассказывает эзотерик Елена Кузьмич о том, что нужно делать, а от чего лучше отказаться.
Ретроградный Меркурий: что это
Каждая планета бывает ретроградной, но именно Меркурий наводит трепет на эмоционально впечатлительных людей. Ретроградное (попятное) движение - это оптический феномен, иллюзия, которая возникает в силу разной скорости Земли и Меркурия относительно Солнца. 3-4 раза в год Меркурий проходит мимо Земли, и именно тогда мы переживаем ретроградный период, это примерно 3 недели. В астрологии Меркурий отвечает за коммуникации, и в моменты ретроградного движения энергетика планеты меняется, замедляя все на своем пути. Ретроградный Меркурий активизирует ложь, пропаганду, сплетни и злые языки. Та что будьте начеку и не поддавайтесь этому.
В этом время нужно внимательно следить, чтобы ничего не забыть, не потерять ключи или документы. Потому что в этот период, люди часто что-то забывают, становятся более рассеянными, встречи отменяются или переносятся, договора не складываются. Часто опоздания, задержки, перенос или отмена рейсов. Любое дело, начатое в этот период, будет нестабильным, и многое будет усложняться, многое приходится переделывать.
Последний ретроградный Меркурий 2021: что нужно делать
- Проделать внутреннюю работу, на которой нужно сосредоточиться.
- Найти ваши болевые точки и решить проблемы
- Узнать об уроках, которые нужно пройти
- Подумать как лучше использовать период ретроградного Меркурия.
- Стать более сентиментальным.
- Восстановить связь со своими корнями, пройти по дорожке памяти.
- Практиковать прощение.
- Отпустить обиды.
- Думать о ретроградном периоде как о периоде сбора урожая, о шансе сделать паузу и закончить начатое.
- Ремонтировать авто, технику, мебель, одежду.
- Отдавать одежду в химчистку.
- Отказываться от непродуктивных связей.
- Наводить порядок в бумагах.
- Записывать идеи, которые приходят вам в голову, начать их реализовать можно после окончания периода ретроградного Меркурия.
- Встречаться со старыми друзьями.
- Слушать себя.
Также нужно завершить старые дела, навести порядок в своих документах, перечитать старые книги, встретиться со старыми друзьями, углубиться в процесс обучения.
Последний ретроградный Меркурий 2021: что категорически запрещено
- подписывать важные документы;
- покупать новые автомобили и технику;
- отправляться в путешествие по новым местам;
- устраиваться на новую работу;
- совершать крупные покупки;
- заключать значительные сделки;
- менять работу;
- начинать обучение на курсах.
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