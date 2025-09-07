Последний шанс к 2033 году: что категорически нельзя и что следует делать в день лунного затмения

Мольфар рассказал, как обнулить судьбу 7 сентября / © ТСН.ua

Реклама

Полное лунное затмение для украинцев наступит 7 сентября с 20:30 и продлится до 21:52 по киевскому времени.

Мольфар Макс Гордеев утверждает, что полное лунное затмение — это не только природное явление, а момент, когда ваша карма получает шанс на обнуление. Об этом он рассказал в интервью «УНИАН».

Что запрещено делать во время лунного затмения

По словам мольфара, в день затмения не следует делать такие вещи:

Реклама

Стричь волосы после 12 часов. По его словам волосы — это своего рода энергетические антенны. При затемнении они настраиваются на новую частоту. Если обрезать их после полудня, можно потерять связь с интуицией на 40 дней.

Покупать обувь. Обувь, приобретенная в затемнение, буквально «заведет не туда».

Смотреть в разбитом зеркале. По словам мольфара, разбитое зеркало в день затемнения — портал для сущностей нижнего астрала. Они привязываются к вашей ауре через отражение.

Кушать мясо красного цвета. Гордеев объяснил, что такие виды мяса, как говядина, свинина, баранина, 7 сентября несут вибрации агрессии и страха животного. Во время затемнения ваше энергетическое тело особенно проникнет — вы буквально «съедите» чужую карму. Разрешена только рыба и белое мясо птицы.

Одалживать или отдавать деньги. Любые финансовые транзакции в затмение создают кармические долги на 7 лет. Особенно опасно давать взаймы суммы с цифрой 7 (70, 170, 700 гривен).

Фотографироваться. Камера фиксирует не только ваше физическое тело, но и аурические пробои. Мольфар называет селфи в это время «энергетическим самоубийством».

Что следует сделать во время лунного затмения

Написать 3 имени на бумаге и сжечь. Это три человека, которые вас энергетически истощают. Золу выбросьте в проточную воду. Эти люди потеряют доступ к вашему энергетическому полю.

Положить деньги под подушку. Купюра номиналом в 500 гривен под подушкой в ночь затемнения станет вашим финансовым талисманом. В то же время Гордеев уточнил, что купюра должна была быть получена 5 или 6 сентября в качестве сдачи в магазине. Нужно носить ее в кошельке до следующего затемнения.

«Помните: затмение 7 сентября 2025 года — последнее на оси Дева-Рыбы до 2033 года. Это ваш последний шанс закрыть кармические долги этого цикла. Используйте его мудро» — подытожил мольфар.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее мольфар Макс Гордеев рассказал, чего ожидать человечеству от загадочного летящего до Земли объекта.