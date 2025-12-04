Последний супермесяц 2025 года дает шанс четырем знакам зодиака: кому готовиться к переменам

4 знаки зодиака, на которые больше всего влияет декабрьский полный месяц / © Pexels

Реклама

Последний супермесяц 2025 года, известный как Холодная Луна, в четверг, 4 декабря вечером, принесет значительные изменения в жизнь и отношения четырех астрологических знаков.

Об этом сообщает TODAY.

Те, кто родился под знаками Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб, больше всего почувствуют астрологические приливные волны, поскольку так называемая «Холодная Луна» усиливает влияние Луны на эмоции, интуицию, инстинкты и подсознание.

Реклама

Супермесяц в воздушном знаке Близнецов предложит нам момент прояснения и размышления о том, как мы хотим двигаться вперед. У нас есть интенсивные и содержательные разговоры.

Во время супермесяца Луна будет казаться больше и ярче. Астрологически это дает нам стимул проявить наши глубочайшие желания или хотя бы обсудить их с теми, кто нам небезразличен.

Узлы судьбы образуют квадратуру с лунным календарем, давая нам возможность решить, по какому пути мы хотим идти в течение следующих нескольких недель года.

Близнецы

Если вы чувствуете, что вас тянет в разные стороны, вы не ошибаетесь. Сейчас так много людей нуждается в вашем внимании, что трудно смотреть прямо и сосредоточиться на себе. Даже если у вас миллион дел, ваши лучшие друзья и члены семьи просят вашей помощи. Вы должны уделить себе такую необходимую заботу о себе во время супермесяца.

Реклама

Поскольку полнолуние совпадает с вашим знаком зодиака, это шанс для вас начать новый путь. Это не значит, что вы собираетесь покорять мир, но вам следует подумать об изменении и развитии разных аспектов вашей жизни. К примеру, вы можете улучшить свою карьеру, обновить свою учетную запись в соцсетях, восстановить связь со старыми друзьями, которых вы давно не видели, или побаловать себя подарком. Вы заслуживаете того, чтобы сделать что-то приятное для себя.

Дева

Это критический момент для вашей карьеры! Вы можете получить признание за свою способность предлагать новые взгляды и перспективы по разным вопросам. На работе вы сияете ярко, как суперзвезда, и все аплодируют вашим усилиям. Это отличное время, чтобы попросить большего. Вы можете чувствовать, что это приближается к вам в ближайшие несколько недель.

Другие видят, что ты упорно трудилась, и считают, что ты заслуживаешь успеха. Да, это правда, Дева, все тебя поддерживают. Сделай ставку на себя!

Стрелец

Полнолуние освещает ваши интимные отношения. Как следствие, вы решаете, кому следует посвятить свою энергию. В последние несколько недель вы чувствовали, будто люди не уделяют вам заботы и внимания. Поэтому важно создать пространство для общения с теми, кто не реализует свой потенциал или не согласен с динамикой этих отношений.

Реклама

Если вы достаточно смелы, вы можете определить аспекты ваших отношений, которые вам трудно изменить или которые вы хотите изменить или попытаться изменить их самостоятельно. К примеру, скажем, у вас есть друг, который обсуждает только свои проблемы. Вы можете сделать шаг назад. Вы можете указать динамику. Или вы можете просто начать больше говорить о своих собственных проблемах.

Рыбы

Супермесяц призывает вас заглянуть внутрь себя. Вы можете обнаружить, что под поверхностью скрыты привычки, которые нужно изменить, или что вы не уделяете достаточно внимания своим близким.

С приближением праздников вы можете испытывать некоторое беспокойство относительно того, как провести качественное время вместе. Во время этого лунного сияния попробуйте установить пределы и четкие условия для обеспечения ожиданий, включая ваши. Хранение открытого разума может помочь предотвратить ненужное напряжение и сделать праздник приятным. Плывите по течению во избежание конфликтов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Ранее астролог назвала дату завершения войны в Украине.