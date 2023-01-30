Поворотный момент в феврале: астролог Влад Росс назвал благоприятные даты для ВСУ

Благоприятная для Украины в противостоянии российской агрессии астрологическая ситуация сложится незадолго до нового месяца между 18 и 20 февраля.

Такой прогноз сделал известный астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua.

"Будет новый месяц, Венера переходит в знак Овна, который находится на попечении Марса — бога войны", — подчеркнул составитель гороскопов.

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По словам Влада Росса, большой пакет новых договоренностей с западными партнерами, в том числе в Рамштайне, принесет большую удачу. Приезд в Украину министра обороны Германии тоже предусматривает, как он говорит, сладкие плюшки в пакете военной помощи для нашей страны.

“В общем, мы будем готовы нападать после 20 февраля. Это будет поворотный момент для всех нас. Но главное удержать противника в начале февраля, они могут наступать в начале и средине февраля с разных сторон”, — астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс рассказал, что февраль будет очень сложным для Украины месяцем. Российские оккупанты именно тогда могут пойти в новое полномасштабное наступление.

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