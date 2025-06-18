ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Пожар на одном из предприятий возник вследствие атаки РФ на Запорожье

Российские дроны атаковали центр Запорожской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

Пожар на одном из предприятий возник вследствие российской атаки на Запорожье .

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские БПЛА атаковали областной центр.

Произошло возгорание на территории одного из предприятий. Предварительно люди не пострадали.

Ранее произошел удар по Запорожью: выбиты окна в более чем 50 домах .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie