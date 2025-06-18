- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Пожар на одном из предприятий возник вследствие атаки РФ на Запорожье
Российские дроны атаковали центр Запорожской области.
Пожар на одном из предприятий возник вследствие российской атаки на Запорожье .
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Российские БПЛА атаковали областной центр.
Произошло возгорание на территории одного из предприятий. Предварительно люди не пострадали.
Ранее произошел удар по Запорожью: выбиты окна в более чем 50 домах .