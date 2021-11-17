Практическая астрология: как связаны города и знаки зодиака

Астрологию можно использовать не только для отдельных личностей, но и для городов.
С точки зрения астрологии, те же методы, что и для простых смертных, можно применить к судьбе городов и целых наций. Посредством размещения планет и созвездий в гороскопе, вы можете описать ситуацию с городом и предположить, что с ним произойдет в будущем. Однако, чтобы это сделать, следует, как и в случае с человеком, знать точную дату появления города, но эта информация в большинстве случаев, к сожалению, скрыта в седом прошлом.
Интересно, что когда, например, император Константин строил Константинополь, астрологи специально выбирали время, в которое нужно было заложить первый камень для города. Многие астрологические показатели о городах можно найти в средневековых текстах. Сфера астрологии, изучающая гороскопы городов и народов, называется политической. В астрологии Солнце является главным для любой территории, а Луна – для народа или общественного мнения.
Влияние планет на города: детали
- Меркурий отвечает за образование и коммуникации;
- Венера – социальные отношения и контакты, моду и финансы;
- Марс – конфликты и войны;
- Юпитер – религию и нравственность;
- Сатурн – имеющуюся юридическую систему;
- Уран – новации, развитие науки и техники;
- Нептун – идеалы и их реализацию в жизни, изменения;
- Плутон – тайные знания.
Города и их знаки зодиака
- Лондоном управляют Близнецы, так считают астрологи. Также эзотерики веками создавали специальную карту города для анализа событий прошлого и будущего. Двигаясь в ногу со временем, в 1965 году британские астрологи создали обновленную астрологическую карту города, которой пользуются и сегодня. С годами она получает новые нюансы.
- Многие верят, что и для основания американского Вашингтона, а особенно для закладки первого камня, астрологами был выбран особый момент. Вашингтон был основан 15 марта 1791 года, а значит по знаку зодиака этот город – Рыба. В этот день Луна, Марс и Меркурий тоже были в Рыбах, что дает сильный упор на этом знаке зодиака в гороскопе этого города.
- Рим долгое время являлся важным городом в истории западной цивилизации. Традиционно считалось, что городом "управляет" Лев и этот знак зодиака был астрологическим руководителем Рима вплоть до эпохи Возрождения. Но в то же время датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до нашей эры, в этот день Солнце было в Овне.
Другие города и знаки зодиака
- Бомбей – Лев;
- Бостон — Дева;
- Брюссель – Козерог;
- Будапешт — Стрелец;
- Чикаго – Лев;
- Стамбул – Рак;
- Флоренция – Овен;
- Гамбург — Водолей;
- Иерусалим - Дева;
- Нью-Йорк – Овен;
- Оксфорд – Козерог;
- Париж — Дева;
- Прага — Лев;
- Венеция – Рак.
Раньше мы писали о том, кто по знаку зодиака Киев.
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