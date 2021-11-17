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Практическая астрология: как связаны города и знаки зодиака

Практическая астрология: как связаны города и знаки зодиака

ТСН.ua

Астрологию можно использовать не только для отдельных личностей, но и для городов.

С точки зрения астрологии, те же методы, что и для простых смертных, можно применить к судьбе городов и целых наций. Посредством размещения планет и созвездий в гороскопе, вы можете описать ситуацию с городом и предположить, что с ним произойдет в будущем. Однако, чтобы это сделать, следует, как и в случае с человеком, знать точную дату появления города, но эта информация в большинстве случаев, к сожалению, скрыта в седом прошлом.

Интересно, что когда, например, император Константин строил Константинополь, астрологи специально выбирали время, в которое нужно было заложить первый камень для города. Многие астрологические показатели о городах можно найти в средневековых текстах. Сфера астрологии, изучающая гороскопы городов и народов, называется политической. В астрологии Солнце является главным для любой территории, а Луна – для народа или общественного мнения.

Влияние планет на города: детали

  • Меркурий отвечает за образование и коммуникации;
  • Венера – социальные отношения и контакты, моду и финансы;
  • Марс – конфликты и войны;
  • Юпитер – религию и нравственность;
  • Сатурн – имеющуюся юридическую систему;
  • Уран – новации, развитие науки и техники;
  • Нептун – идеалы и их реализацию в жизни, изменения;
  • Плутон – тайные знания.

Города и их знаки зодиака

  1. Лондоном управляют Близнецы, так считают астрологи. Также эзотерики веками создавали специальную карту города для анализа событий прошлого и будущего. Двигаясь в ногу со временем, в 1965 году британские астрологи создали обновленную астрологическую карту города, которой пользуются и сегодня. С годами она получает новые нюансы.
  2. Многие верят, что и для основания американского Вашингтона, а особенно для закладки первого камня, астрологами был выбран особый момент. Вашингтон был основан 15 марта 1791 года, а значит по знаку зодиака этот город – Рыба. В этот день Луна, Марс и Меркурий тоже были в Рыбах, что дает сильный упор на этом знаке зодиака в гороскопе этого города.
  3. Рим долгое время являлся важным городом в истории западной цивилизации. Традиционно считалось, что городом "управляет" Лев и этот знак зодиака был астрологическим руководителем Рима вплоть до эпохи Возрождения. Но в то же время датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до нашей эры, в этот день Солнце было в Овне.

Другие города и знаки зодиака

  • Бомбей – Лев;
  • Бостон — Дева;
  • Брюссель – Козерог;
  • Будапешт — Стрелец;
  • Чикаго – Лев;
  • Стамбул – Рак;
  • Флоренция – Овен;
  • Гамбург — Водолей;
  • Иерусалим - Дева;
  • Нью-Йорк – Овен;
  • Оксфорд – Козерог;
  • Париж — Дева;
  • Прага — Лев;
  • Венеция – Рак. 

Раньше мы писали о том, кто по знаку зодиака Киев.

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