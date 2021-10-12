Практическая астрология: как связаны знаки зодиака, планеты и драгоценные камни

Драгоценные и полудрагоценные камни связаны с различными планетами.

С точки зрения астрологии, выбор драгоценных камней должно зависеть от того, влияние которых планет вы хотите усилить или даже нейтрализовать. Считается, что камни обладает определенными свойствами, поэтому они используется в эзотерике.

Как выбрать драгоценные камни: детали

Выбор камня зависит от вашего астрологического знака зодиака. Планеты-управители также традиционно учитывают при выборе того или иного драгоценного камня. Также стоит выбирать камень в зависимости с теми целями, которых вы хотите достичь с их помощью. Например, можно выбрать камень для смягчения негативных свойств планеты Марс в гороскопе.

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Чтобы выбрать подходящий камень, сначала нужно узнать, кто вы по знаку зодиака. Камень, связанный с планетой, которая "руководит" этим знаком зодиака, будет полезным для вас. Например, если в вашем гороскопе Луна находится в астрологическом знаке зодиака Рак, то для вас полезным будут жемчуг. Каждая планета и связанный с ней знак зодиака находятся в соответствии с определенными драгоценными и полудрагоценными камнями. Поэтому стоит только выяснить, какой камень ваш.

Планеты, знаки зодиака и драгоценные камни

Солнце

С Солнцем связывают рубин. В древности верили, что рубины охраняют от неудач. Это символ успеха. Тысячелетиями именно рубин, а не бриллиант, считался самым ценным камнем в мире, им украшали царские короны. К тому же по легенде, он самый благородный камень из всех, которые были созданы Богом. Рубин связывают с астрологическим знаком зодиака Лев.

Луна

С Луной в паре - жемчуг, этот дар моря, который рождаатся в его глубинах. Ранее верили, что жемчуг может даже "смыть" грехи. Также он будто бы может управлять нашим настроением. Жемчуг своим цветом и формой похож на полную Луну, так ассоциативный ряд является достаточно четким. Жемчуг связывают, как уже говорилось выше, с астрологическим знаком зодиака Рак.

Меркурий

Изумруд — вот камень Меркурия. Интересно, что изумруд к тому связывают со святым Иоанном. В Средневековье их использовали как противоядие. Также изумруд считается камнем верности. Его носят в украшениях, чтобы улучшить память и побороться с гневом. Изумруд связывают с астрологическим знаком зодиака Близнецы и Дева.

Марс

Красный коралл — спутник страстной, с точки зрения астрологии, планеты Марс. Коралл — это самый древний материал для украшений, ведь его использовали еще в доисторические времена. Это сильный талисман. Эзотерики верят, что он может оберегать от злых духов и ураганов и даже останавливать потерю крови по аналогии с цветом. Интересно, что древние греки верили, что якобы этот материал появился из крови убитой героем Персеем Медузы Горгоны. Красный коралл связывают с астрологическим знаком зодиака Овен.

Сатурн

Голубой сапфир традиционно связывают с Сатурном. Такой камень называли драгоценностью небес из-за цвета. В древней Персии верили, что Земля отдыхает именно на огромных голубых сапфирах. Тот, кто носит украшения с этими камнями, сможет, по легенде, предсказывать будущее. Его называют символом истины и духа. Голубой сапфир связывают со знаком зодиака Козерог.

Юпитер

Юпитер традиционно связывают с властью императоров и пурпуром, поэтому камень этой планеты — насыщенного фиолетового оттенка — это аметист. Ранее он пользовался бешеной популярностью. Также верили, что он предотвращает опьянение, поэтому его куски клали в чашу с вином. Аметисты присутствуют в короне королевы Великобритании, их любили и египетские фараоны. Считается, что аметист способен рассеять дурные мысли. Аметист связывают со знаком зодиака Стрелец.

Венера

Алмаз связывают с Венерой. Например, древние греки верили, что алмазы — это действительно обломки звезд. Также кое-кто считал их слезами богов. Венера считается управляющим двух знаков зодиака — Тельца и Весов.

Новые планеты и альтернативные камни

Нептун, Уран и Плутон — это планеты, о которых догадывались в древности, однако открыты они были позже с помощью телескопа. Поэтому эти планеты не имеют древних связей с любыми драгоценными камнями. Однако некоторые астрологи связывают их с одним камнем, а с несколькими.

Камни Нептуна — горный хрусталь и аквамарин. Нептун считается покровителем астрологического знака зодиака Рыбы. Камни Урана — обсидиан и лабрадор. Уран считается покровителем астрологического знака зодиака Водолей. Камни Плутона — раухтопаз и везувиан. Плутон считается покровителем астрологического знака зодиака Скорпион.

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