Правда уже рядом: прогноз по оракулу Ленорман на 11 апреля

Оракул Ленорман / © Pixabay

День проходит под влиянием карт Луна – Письмо – Собака .

Это сочетание эмоций, информации и доверия.

Могут состояться разговоры или поступить новости, которые прояснят ситуацию.

В то же время, важную роль играют люди рядом — те, кому вы доверяете.

Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— обсуждение важных вопросов

— договоренности

— поддержка от коллег или партнеров

Это хороший день для коммуникации и налаживания контактов.

Отношения

В отношениях на первый план выходит доверие.

Возможны:

— искренние разговоры

— эмоциональные признания

— поддержка в сложный момент

Если были сомнения, они могут рассеяться.

Психологическое состояние

Эмоции будут глубже обычного.

Может появиться потребность поделиться тем, что накопилось.

Это правильный момент для этого.

Совет от Ленорман

Доверяйте тем, кто рядом с вами.

Не все нужно проживать в одиночестве. 11 апреля — это день, когда правда приходит через разговор. И именно она поможет расставить все по местам.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

