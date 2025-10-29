- Дата публикации
Категория
Астрология
"Праведный гнев": ясновидящий шокировал предсказанием о войне России в Украине
Ясновидящий сделал новое предсказание о войне России.
Ясновидящий Андрей Дуйко сделал предсказание о войне России против Украины. Он отметил, что следующие два месяца будут временем «праведного гнева».
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».
«Год подходит к окончанию. Мировое сообщество усилит давление на Россию. Следующие два месяца мы будем наблюдать энергию праведного гнева: это будет и передача Украине денег от стран Европы, и американская помощь. Со стороны США должно быть давление: им санкции, они захотят договариваться», — сказал Андрей Дуйко.
Ясновидящий также предсказал изменения на фронте в декабре.
«В декабре мы можем увидеть, как Украина получит мощное наступление. Мы превращаемся из страны, которая может не только защищаться, но и наступать», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.