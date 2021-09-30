Праздники урожая: почему важно чтить равноденствия и солнцестояния

Весь календарный цикл условно можно разделить по сезонам.

Колесо года — ежегодный цикл праздников, который существует у последователей современной религии неоязычников — виккан. Он представляет собой компиляцию из дохристианских праздников кельтских и германских народов Европы и народных традиций, известных из средневековых письменных источников и этнографических записей Нового времени. Давайте вместе выясним, почему современным людям важно ритуально чествовать равноденствия, солнцестояния и другие важные точки календаря.

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Заметим, что в основе календарных праздников лежит аграрный цикл наших предков. Если взглянуть пристальнее, то речь идет о ритуалах, связанных с движением Солнца, культом предков и культом Бога, умирает и воскресает, и задабриванием потусторонних существ, которые обладают жизнью и смертью, от которых собственно и зависит урожай следующего года и выживание племени или села в будущем.

Весь календарный цикл условно можно разделить по сезонам: праздники зимние, весенние, летние и осенние. В таком разделении тоже есть логика — эти ритуальные действия сопровождают подготовку полевых работ (зимние праздники), проведение работ (весенний цикл), охрану посевов (летний цикл) и сбор урожая (осенний цикл).

Праздники урожая: осеннее равноденствия

Особое место среди них занимают праздники урожая, посвященные собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию, в частности, осеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие в украинской культуре — корпус представлений об осеннем времи, когда длина светового дня в сутках приравняет длине ночи. Эти представления зафиксированы в фольклоре, мистических течениях, популярной культуре и тому подобное.

Ранее к этому времени завершались полевые работы: уборка, вывоз хлеба в риге, уборка льна. Заложена основа благосостояния семьи на будущий год. В этот день чествовали и благодарили сначала Матери Сырой-Земле, а позже — Богородицы за собранный урожай. Считается, что она покровительствует благополучия земледелию, семьи и особенно матерям. В римско-католической традиции соответствующее праздник отмечается с III века, обычно в день Архангела Михаила, 29 сентября. У восточных славян аналогом дня урожая можно считать Осенины, которые празднуются 21 сентября, которые имели и еще другое название — «День урожая».

Если говорить о других народах, то в США в октябре празднуется День благодарения, также происходит от европейской традиции праздника урожая. По старинной традиции несколько поколений одной семьи собирается в доме старших на праздничный обед.

Для современных неоязычников важными праздниками урожая есть аж три точки на условном колесе года: 1 августа, осеннее равноденствие с переходной дате и ночь на 1 ноября, которую в современном мире знают как Хэллоуин.

В древности залогом процветания и благополучия племени служила плодородие земли, именно от нее зависело выживание большого количества людей. От того, насколько богат урожай будет собран осенью, зависело как пройдет зима, хватит зерна, овощей и других даров природы, чтобы пережить этот холодный период. Поэтому в честь сбора урожая и устраивались празднества. Сейчас время богатства урожая уже не играет такой серьезной роли, но празднование этих важных дней остается доброй традицией.

Праздники урожая: почему важно чтить равноденствия

Так почему современному человеку стоит почитать праздника урожая. Потому праздники — это в большинстве лекарства против депрессии, особенно — осенней. Психологи даже советовали законодателям отдавать под праздники депрессивные месяцы — с ноября по февраль, когда так мало солнца и ярких цветов вокруг.

С изменением условий жизни изменились традиции празднования, произошла трансформация обрядовых действ, некоторые их элементы исчезали, заменялись другими, но основное содержание и сакральный смысл совпадали, ведь праздника урожая — это замечательный период для того, чтобы задуматься над личным урожаем не только материальным, но и духовным.

Это хорошее время, чтобы заглянуть внутрь себя, поразмыслить над собой, своими ошибками и собственным опытом.

Празднование сезонных праздников дает нам неразрывную связь поколений, которые были задолго до них. А также можно создать собственные и уникальные традиции для празднования осеннего равноденствия или праздники урожая.

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