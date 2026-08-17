Предсказатель пандемии COVID-19 дал новый прогноз: миру угрожает «война пяти стран» уже осенью

«Пророк Судьбы» предупредил о глобальном конфликте осенью 2026 года / © ТСН.ua

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Экстрасенс, утверждающий, что предугадал Covid-19 и смерть королевы Елизаветы II, предупредил, что к концу 2026 г. вспыхнет «война пяти стран». Крейг Гамильтон-Паркер, которого иногда называют «Пророком Судьбы» или «новым Нострадамусом», сделал ряд новых тревожных предупреждений.

Об этом пишет Daily Star.

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В недавнем видео на YouTube Крэйг сделал тревожный прогноз относительно ближайшего будущего, утверждая, что в октябре 2026 года может вспыхнуть война с участием пяти стран. Крейг сказал, что прогноз базируется на нескольких разных показателях.

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Он сказал своим 243 000 подписчикам: «Я думаю, что мы можем составить картину происходящего в мире. Это получено из нескольких разных интерпретаций. Что, по моему мнению, делает все это более интересным и увлекательным. У нас есть период предупреждения между 2026 и 2027 годами. Это один из больших периодов тревоги, о котором я много говорил в своих прогнозах.

По словам экстрасенса, между августом и сентябрем 2026 существует связь между ростом войн и международными конфликтами.

«А к октябрю 2026 года, то есть это уже совсем близко, одно из исследований показывает, что в конфликт могут быть вовлечены пять стран. Это уже не за горами», — отметил Крейг.

Крэйг сделал ряд других тревожных прогнозов на будущее, многие из которых касаются президента США Дональда Трампа. Недавно он сделал жуткий прогноз об «опасности для жизни» для 80-летнего политика.

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«Мне приснился президент Трамп в тревожной комнате — одной из тех комнат, в которых запираются, если произошло нападение. Я подумал: „Это будто возникло из ниоткуда“. Когда снятся такие сны, мне приходится думать: „Почему мое подсознание мне это подбрасывает?“, — рассказывает провидец.

В этом странном сне также вице-президент Джей Ди Вэнс оказался в бомбоубежище вместе с Трампом и рядом других должностных лиц администрации.

«Я не предполагаю, что будет ядерная война или что-нибудь подобное. Но это своего рода символично, потому что сны всегда преувеличивают вещи, но это заставило меня почувствовать, что сейчас действительно высокий риск и опасность для жизни не только Трампа, но и других членов американской администрации в целом», — продолжил Крейг.

Провидец считает, что новость о том, что Трамп тайно сменил самолеты в Анкаре, Турция после саммита НАТО является доказательством его слов.

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Он также предположил, что Трамп останется в должности в течение беспрецедентного (и неконституционного) третьего срока в должности президента США.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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