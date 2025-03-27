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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
737
Время на прочтение
1 мин

Прекратит ли Россия обстрелы Украины: таролог сделала тревожное предсказание

Таролог призвала украинцев быть внимательными и реагировать на сигналы воздушных тревог.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Обстрел

Тарологиня предупредила украинцев об угрозах / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог, астролог Видаюча Ма ответила, согласится ли Россия на перемирие. Она отметила, что этого не произойдет.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Нет, не остановятся обстрелы. Я не пугаю, я предупреждаю. Будьте внимательны, карты плохие. Будут сильные обстрелы и нарушения чего-то. Будет разрушено то, где много людей, где люди что-то празднуют. Будьте очень внимательны. Скорее всего нам будут рассказывать, что попали в военную базу”, - сказала она.

Дата публикации
Количество просмотров
737
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