"Президентом будет женщина": астролог сделал неожиданный прогноз по ситуации в Украине

Астролог Владимир Бадиян заявил, что в США на президентских выборах вероятно победит женщина, а потому не стоит особо переживать с заявлениями Дональда Трампа.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Я могу сказать, что президентом будет женщина. Я не может утверждать, что это Камала Гаррис, но точно женщина. А Трамп, как мы понимаем, не женщина", – сказал он.

Астролог считает, что сейчас в США вероятно хотят склонить украинские власти к переговорам с РФ.

"В принципе нет значения, кто там будет президентом — Гаррис или Трамп. Потому что есть общая политика и они будут ее придерживаться. Просто если у них запланировано остановить войну в 2025 году, то они это сделают и не имеет значения, кто там придет. Наши власти пытаются контролировать", — считает Бадиян.

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