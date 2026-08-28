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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Придётся сделать решительный шаг: что ждёт четырех знаков китайского зодиака 28 августа

Для некоторых знаков китайского зодиака настало время оставить часть трудностей позади. 28 августа они могут принять решение, которое принесёт долгожданное облегчение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © pexels.com

С пятницы, 28 августа 2026 года, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. Этот день по китайскому календарю приходится на полный день Деревянной Собаки в месяц Огненной Обезьяны и год Огненной Лошади.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Энергию Дерева связывают с новыми начинаниями и возможностью оставить прошлое позади. Полный день, в свою очередь, считается временем для активных действий и решения накопившихся дел. Особенно сильно изменения могут ощутить Тигр, Лошадь, Кролик и Собака.

Тигр

В последнее время «Тигры» могли уделять слишком много внимания проблеме, которая долго не давала им покоя. В то же время рядом, возможно, уже находится человек, предложивший возможный выход из ситуации, хотя сначала его совет не вызвал особого доверия.

28 августа представители этого знака могут по-новому взглянуть на проблему и всё-таки воспользоваться полученным предложением. Вместо того чтобы постоянно анализировать трудности, они сосредоточатся на возможностях, способных облегчить ситуацию.

Лошадь

Для Лошадей ключевой темой дня могут стать деньги. Стремление к свободе и постоянному движению иногда мешает представителям этого знака достаточно внимательно следить за своими финансами.

Особенно это касается денег, одолженных друзьям или знакомым, которые до сих пор их не вернули. В пятницу Кони могут наконец решиться напомнить о долгах. Хотя такой разговор может быть неудобным, возвращение собственных денег поможет решить текущие финансовые вопросы.

Кролик

Кролики могут вернуться к проекту, который начали уже давно, но по определенным причинам так и не завершили. Незавершенное дело могло вызывать дополнительное эмоциональное напряжение, даже если представители этого знака не всегда это осознавали.

28 августа они могут решить больше не откладывать работу. Даже небольшой шаг в нужном направлении поможет преодолеть внутренний барьер и избавиться от ощущения, что важное дело постоянно остаётся незавершённым.

Собака

Для Собак изменения могут быть связаны с жильем и окружающей обстановкой. Сложная ситуация, неприятные люди рядом или неподходящие жилищные условия могли негативно повлиять на настроение и самооценку.

В пятницу представители этого знака могут начать искать выход: задуматься о переезде, аренде другого жилья или совместном проживании с партнером или соседом. Даже если изменения произойдут не сразу, само решение действовать может стать отправной точкой и принести ощущение облегчения.

Напомним, астрологи предупреждают, что 28 августа 2026 года — день, когда сами звезды запрещают нам грустить и расстраиваться: во всём нужно искать — и находить — только хорошее.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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