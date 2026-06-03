Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Хотя ретропетля Меркурия является астрологическим явлением, вокруг нее за годы сформировалось немало примет и суеверий. Большинство из них связано с общением, путешествиями, документами и событиями, внезапно возвращающими нас к незавершенным историям.

Приметы ретропетли Меркурия

Если в этот период неожиданно появился человек из прошлого, считается, что жизнь дает шанс завершить незакрытую историю или сделать важный вывод.

Найти вещь, которую давно считали потерянной — к решению давней проблемы или получению ответа на давно беспокоивший вопрос.

Случайно наткнуться на старые фотографии, письма или записи — знак того, что пора переосмыслить определенный жизненный этап.

Если несколько раз приходится переносить встречу или поездку, это считается подсказкой не спешить и еще раз все проверить.

Повторение одинаковых чисел, слов или символов в разных ситуациях может указывать на необходимость обратить внимание на важную тему, которую человек игнорирует.

Возвращение к старому увлечению или мечте считается благоприятным знаком для завершения некогда начатого дела.

Распространенные суеверия

Не рекомендуется начинать важные дела в день, когда проблема уже несколько раз возникала из-за недоразумений или технических сбоев.

Считается нежелательным ссориться из-за старых оскорблений, ведь конфликт может затянуться надолго.

По народным верованиям, не стоит спешно избавляться от старых вещей — среди них может оказаться что-то действительно важное.

Существует предрассудок, что купленная во время ретропетли техника чаще требует ремонта или настройки.

Некоторые верят, что неосторожно сказанные слова в это время быстро возвращаются к говорящему.

Не рекомендуют давать обещания, в выполнении которых есть сомнения, ведь обстоятельства могут неожиданно измениться.

На что обратить внимание

С точки зрения эзотерических традиций ретропетля Меркурия считается временем завершения циклов, пересмотра решений и собирания опыта. Поэтому любые повторяющиеся ситуации, встречи или воспоминания воспринимаются как подсказки, помогающие лучше понять себя и дальнейшие шаги.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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