Признание может изменить все: три знака Зодиака получат важные новости в любви

Знаки зодиака / © из соцсетей

Реклама

После насыщенных астрологическими событиями предыдущих дней 13 августа атмосфера несколько меняется.

Меркурий в знаке Льва образует секстиль с Венерой в Весах. В астрологической традиции такой аспект считается благоприятным для общения, романтических контактов, знакомств и обсуждения чувств.

Реклама

Меркурий символизирует слова, сообщения, информацию и разговоры, а Венера – любовь, симпатию, привлекательность и отношения.

Реклама

Поэтому иногда самым важным событием такого дня может быть не грандиозный романтический жест, а один разговор, после которого отношения уже не останутся такими, как раньше.

Для трех знаков зодиака эта тема может проявиться особенно заметно.

Лев

Для Львов слова этого дня могут иметь значительно большую силу, чем обычно.

Меркурий находится непосредственно на их знаке, поэтому представителям знака может быть проще говорить о своих желаниях и чувствах.

Реклама

Одинокие Львы могут получить сообщения от человека, давно привлекавшего их внимание, или наконец понять, что симпатия взаимна.

Знакомство также может начаться с обычного разговора, переписки или случайной шутки.

Тем, кто уже находится в отношениях, следует использовать этот день для разговора, который давно откладывали.

Речь идет не обязательно о проблемах.

Реклама

Это может быть признание в чувствах, разговор о общем будущем или просто слова, которые партнеру давно нужно было услышать.

Весы

Весы тоже оказываются в центре романтических событий, ведь Венера сейчас находится в их знаке.

В астрологии Венера традиционно считается управляющей Весами, поэтому этот период может усиливать привлекательность, желание общаться и потребность в гармонических отношениях.

13 августа немаловажную роль может сыграть дружба.

Человек, который Весы долгое время воспринимали только как знакомого или друга, может неожиданно проявить другие чувства.

Или сами Весы поймут, что их отношение давно стало более романтичным.

Также возможно приятное приглашение, сообщение или знакомство через компанию друзей.

Представителям знака следует не ждать идеального момента для разговора. Иногда достаточно просто честно сказать, что вы чувствуете.

Близнецы

Для Близнецов благоприятный аспект Меркурия и Венеры может особенно проявиться через общение.

Это один из тех периодов, когда один разговор способен полностью изменить восприятие другого человека.

Одинокие Близнецы могут познакомиться с кем-то через соцсети, переписку, короткую поездку или общий круг знакомых.

Причем главным источником симпатии может стать не внешность, а ощущение, что с этим человеком очень легко разговаривать.

Тем, у кого уже есть партнер, день подходит для обсуждения желаний, общих планов и вещей, которые раньше было сложно сформулировать.

Не исключено, что Близнецы услышат ответ на давно не решаемый вопрос.

Может ли написать человек из прошлого

Также в такие периоды может неожиданно активизироваться старое общение.

Кто-то может получить сообщение от бывшего партнера, давнего знакомого или человека, с которым контакт когда-то прекратился.

Но само сообщение не означает, что отношения необходимо восстанавливать.

Гораздо важнее обратить внимание на содержание разговора.

Изменилось ли что-нибудь со времени вашего последнего общения?

Действительно ли человек готов действовать иначе?

И хотите ли вы сами возвращение этой истории?

Иногда один короткий разговор нужен не для второго шанса, а для окончательного завершения.

Хороший день для примирения

Секстиль Меркурия и Венеры в популярной астрологии считают одним из наиболее приятных аспектов общения.

Он символически способствует дипломатии и способности выразить свою позицию без излишней конфронтации.

Поэтому, если в последнее время в отношениях возникла небольшая ссора или недоразумение, 13 августа может быть хорошим моментом для спокойного разговора.

Не обязательно ждать, пока первый шаг сделает другой человек.

Иногда простое «мне не нравится, что мы поссорились» работает лучше длинных объяснений.

На какие знаки следует обратить внимание

Особенно интересны новые контакты между представителями воздушных и огненных знаков.

Венера находится в воздушных Весах, а Меркурий – в огненном Леве.

Поэтому в астрологической интерпретации общение может совмещать легкость с желанием говорить о своих чувствах более открыто.

Но астрологический прогноз не означает, что 13 августа каждый Лев, Близнецы или Весы обязательно получат признание.

Иногда «важные новости в любви» выглядят гораздо обыденнее:

сообщение от человека, который вам нравится;

приглашение на встречу;

комплимент;

разговор о будущем;

или честный ответ, наконец убирающий неопределенность.

Главное в этот день не пытаться угадывать чужие мысли там, где можно просто поговорить.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что астролог ошарашил предсказанием о важном событии .

Новости партнеров