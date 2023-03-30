Про Российскую Федерацию можно забыть: провидица спрогнозировала будущее государства-агрессорки

Россия работала на развал других стран, а теперь такая же судьба ждет эту страну.

После поражения в войне и суда в Гааге над кремлевской верхушкой Российская Федерация распадется на несколько частей.

Об этом в интервью рассказала известная экстрасенс Людмила Хомутовская.

“Об этой стране [Российской Федерации] можно уже забывать. Она сама себя уничтожает. Будет распределение минимум на пять частей. В стране будет серьезный финансовый кризис, из-за чего "братья" и "сестры" начнут отдаляться, — прогнозирует она.

По ее словам, сначала части бывшей РФ будут существовать сами по себе, а затем из них будет сформирован "определенный союз", которым будет руководить Украина.

"Еще до войны карты показывали, что Украина создаст какой-то новый союз. По всем данным, в этом союзе будет еще Польша и страны Балтии”, — отметила Хомутовская.

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Провидица также отметила, что под суд в Гааге попадет очень большое количество российских чиновников, однако Путин до суда не доживет. Управлять частями бывшей РФ при этом будут временные руководители.

"Россия должна почувствовать на себе все то, что делала в мире. Простыми словами: они работали на развал других стран, а теперь это ждет их самих. Во Вселенной ничего не происходит просто так”, — подытожила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, украинский экстрасенс и астролог Валерий Шатилович осторожно относится к обнадеживающим прогнозам об окончании войны в Украине в 2023 году. В то же время отметил, что с лета следует ожидать прекращения боевых действий.

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