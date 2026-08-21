Проблемы начнут отступать: кому из знаков китайского зодиака повезёт 21 августа

Китайский гороскоп / © pexels.com

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Для четырёх знаков китайского зодиака пятница, 21 августа, может стать моментом, когда затянувшиеся трудности наконец-то начнут уходить в прошлое. В этот день представители этих знаков смогут увидеть проблемные ситуации такими, какие они есть, и отказаться от того, что давно отнимает силы.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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21 августа 2026 года по китайскому календарю приходится на День опасности Огненного Кролика в месяц Огненной Обезьяны и год Огненной Лошади. Такие дни считаются не самыми благоприятными для новых начинаний, и рекомендуется действовать осторожнее. В то же время обстоятельства могут помочь увидеть истинные намерения других людей и понять, где пришло время что-то изменить.

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Дракон

Для Драконов ключевой темой дня станут личные границы. 21 августа кто-то может зайти слишком далеко, и представителям этого знака придётся чётко дать понять, что такое отношение для них неприемлемо.

Вместо очередной попытки исправить сложную ситуацию Драконы могут решить просто дистанцироваться от неё. Именно отказ тратить время и силы на поведение других людей поможет оставить часть трудностей позади и обрести душевное спокойствие.

Тигр

Тиграм придётся пересмотреть своё отношение к делу, которое они упорно пытались довести до конца. То, что когда-то имело смысл, теперь может уже не соответствовать их планам, возможностям или желаниям.

В пятницу представители этого знака могут позволить себе отказаться от такого обязательства. Речь идет не обязательно о полном отказе: часть работы можно передать другому человеку. Главное — Тигры больше не будут пытаться любой ценой завершить то, что лишь создает новые проблемы.

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Собака

Собаки, наконец, могут получить информацию, которой им не хватало для окончательного решения. Человек, которому они доверяли, способен рассказать правду о ситуации, которая долгое время оставалась непонятной.

Услышанное может подтвердить прежние подозрения представителей этого знака. Хотя правда окажется не слишком приятной, она поможет избавиться от неопределённости. После этого Собакам будет проще закрыть эту историю и двигаться дальше.

Бык

У Тельцов изменения могут касаться, прежде всего, работы. Представители этого знака способны заметить закономерность в профессиональных трудностях и понять, что часть препятствий возникала не случайно.

Вместо эмоциональной реакции Тельцы выберут более стратегический подход. Они могут отказаться от разговоров, перерастающих в сплетни, пересмотреть обязательства, отнимающие слишком много времени, и найти возможности сократить лишние расходы. Осознание того, на что они действительно могут повлиять, станет для них способом постепенно выйти из сложного периода.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 21 августа 2026 года — день, когда складываются благоприятные условия для тех, кто полон решимости заняться новым делом.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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