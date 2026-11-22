Китайский гороскоп на 22 ноября — кому наконец-то повезет / © AP

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Согласно китайской астрологии, 22 ноября — День избавления от Металлической Крысы, который символизирует освобождение от трудностей и поиск новых возможностей. В то же время энергия месяца Земляной Свиньи будет способствовать эмоциональной стабильности и чувству уверенности.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Этот день может оказаться особенно благоприятным для четырёх знаков китайского зодиака.

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Крыса

Для тех, кто родился в год Крысы, финансовые трудности, беспокоившие их в течение последнего месяца, постепенно утратят свою остроту. 22 ноября появится возможность по-новому взглянуть на расходы и найти способы сэкономить.

Полезным может оказаться совет друга, который ранее сталкивался с подобными обстоятельствами. Пересмотр бюджета и отказ от ненужных покупок помогут снизить финансовое давление и почувствовать облегчение.

Дракон

Драконы наконец-то смогут пересмотреть отношения, которые долгое время отнимали у них слишком много сил. Особенно это касается общения с людьми, которые не отвечают взаимностью на заботу и поддержку.

Воскресенье станет подходящим моментом, чтобы определить личные границы и уделить больше внимания собственным желаниям. В то же время более активное общение с друзьями и коллегами может принести приятные приглашения и новые впечатления.

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Обезьяна

Для Обезьян 22 ноября может стать днём восстановления уверенности в собственных силах. Эмоциональные переживания и прошлые неудачи, которые заставляли сомневаться в себе, постепенно уйдут на второй план.

Энергия Металла символизирует решительность, поэтому представители этого знака смогут по-новому оценить предыдущий опыт. То, что когда-то казалось поражением, теперь будет восприниматься как важный урок, подготовивший их к будущим достижениям.

Бык

Родившиеся в год Быка могут заметить положительные изменения в семейных отношениях. Напряжение и споры, которые раньше портили настроение, постепенно утратят своё влияние.

Астрологическая энергия дня будет побуждать Тельцов избегать лишних конфликтов и не реагировать на каждое резкое замечание. Вместо попыток доказать свою правоту лучше сосредоточиться на поддержке близких и собственном спокойствии. Хотя все трудности могут не исчезнуть сразу, они больше не будут определять эмоциональное состояние представителей этого знака.

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Напомним, астрологи предупредили, что 22 ноября 2026 года — день, когда, несмотря на выходной, у нас будет хорошо получаться любая работа, поэтому для её реализации необходимо выбирать самые важные и перспективные проекты.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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