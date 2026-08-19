Проблемы останутся позади: для четырёх знаков китайского зодиака 19 августа начинается новый этап

Китайский гороскоп / © AP

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После среды, 19 августа 2026 года, для четырёх знаков китайского зодиака обстоятельства могут начать складываться гораздо благоприятнее. День Деревянного Быка будет благоприятствовать новым начинаниям, решительным шагам и реализации давно отложенных планов.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Согласно китайской астрологии, Дерево ассоциируется с началом нового этапа, а Бык символизирует настойчивость и готовность работать ради результата. Именно поэтому в этот день важно не отвлекаться от поставленной цели и использовать появляющиеся возможности.

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Крыса

19 августа «Крысам» могут предложить новые обязанности, в частности на работе. Поначалу дополнительная нагрузка вряд ли покажется привлекательной, однако согласиться на неё может оказаться правильным решением.

Новая ответственность позволит представителям этого знака самостоятельно контролировать ситуацию и искать способы решения проблем. Успешно выполненные задачи также могут положительно повлиять на отношения с окружающими и привлечь внимание к их способностям.

Змея

Для Змей среда может стать подходящим моментом, чтобы наконец взяться за проект, начало которого они ранее откладывали. Возможность действовать может появиться неожиданно, поэтому времени на долгие раздумья будет немного.

В то же время принятые решения коснутся не только самих представителей этого знака. Наводя порядок в своих делах, Змеи могут создать более благоприятные условия и для тех, о ком они заботятся.

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Петух

Петухам придётся проявить уверенность и лидерские качества. Может возникнуть ситуация, за которую другие не захотят брать на себя ответственность. Вместо того чтобы искать виновных, представители этого знака будут готовы самостоятельно решать проблему.

Такая инициативность позволит быстрее справиться с трудностями и не допустить ухудшения ситуации. Особенно важным станет умение действовать сразу же, как только проблема потребует внимания.

Бык

19 августа Тельцы могут сделать первый шаг к новому партнерству. Речь идет как о сотрудничестве с друзьями или родственниками, так и о других договоренностях, в которых важно учесть интересы обеих сторон.

Представители этого знака не будут торопиться: прежде чем принять окончательное решение, они оценят, насколько такой союз будет выгоден для всех. Если сомнений не останется, Быки будут готовы проявить инициативу и показать, на что способны даже в непростых обстоятельствах.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 19 августа 2026 года — день, когда очень важно — и необходимо — проанализировать свои ошибки и сделать важные выводы на будущее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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