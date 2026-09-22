Проблемы останутся в прошлом: для каких трёх знаков Зодиака 23 сентября всё изменится

Гороскоп на 23 сентября / © из соцсетей

Реклама

С 23 сентября 2026 года для трёх знаков Зодиака может начаться гораздо более спокойный период. По прогнозу астрологов, Солнце в Весах поможет им оставить позади проблемы, которые в последнее время отнимали много сил, и наконец-то почувствовать облегчение.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Реклама

Начало сезона Весов связывают с восстановлением внутреннего равновесия, прощением и освобождением от лишнего эмоционального груза. Особенно заметными эти изменения могут стать для Овнов, Скорпионов и Водолеев.

Реклама

Овен

Для Овнов 23 сентября может стать своеобразной точкой выхода из сложного периода. Последние месяцы, возможно, принесли немало испытаний, однако теперь ситуация постепенно будет меняться к лучшему.

Представителям этого знака станет проще определиться с тем, чего они на самом деле хотят. Особенно это коснется важного выбора, способного повлиять на дальнейшие события. Астрологи советуют прислушаться к себе: правильное решение на этот раз может оказаться гораздо более очевидным, чем казалось ранее.

Скорпион

Скорпионы наконец-то смогут отпустить то, что долгое время не давало им покоя. Проблемы, которые ещё недавно казались серьёзными и изнурительными, постепенно утратят своё значение.

Солнце в Весах подтолкнет представителей этого знака отказаться от всего, что мешает двигаться вперёд. Речь идет прежде всего о переживаниях и ситуациях из прошлого, за которые Скорпионы продолжали цепляться. 23 сентября они могут понять, что уже переросли часть своих старых проблем и больше не хотят тратить на них силы.

Реклама

Водолей

Для Водолеев также заканчивается непростой этап. То, что некоторое время причиняло боль или создавало трудности, больше не будет иметь над ними прежней власти.

Представители этого знака могут по-новому взглянуть на прошлые переживания и осознать, что придавали им слишком большое значение. С 23 сентября астрологи прогнозируют Водолеям больше внутренней свободы и возможность сосредоточиться на будущем вместо постоянного возвращения к тому, что уже произошло.

Напомним, астрологи сообщили, что предсказывают нам звезды на октябрь 2026 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров