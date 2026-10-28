Проблемы останутся в прошлом: какие знаки китайского зодиака почувствуют облегчение 28 октября

Китайский гороскоп / © AP

Реклама

28 октября 2026 года может стать днём облегчения для представителей четырёх знаков китайского зодиака. Согласно прогнозу, Крысы, Змеи, Собаки и Кролики получат шанс оставить позади проблемы, которые в последнее время не давали им покоя.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Реклама

Среда приходится на День избавления от Деревянной Свиньи. Такие дни ассоциируются с завершением изнурительных ситуаций, отказом от ненужного и освобождением от того, что давно мешало двигаться вперёд.

Реклама

Крыса

Для Крыс изменения коснутся прежде всего переживаний из-за утраченной дружбы. Представители этого знака нелегко сближаются с людьми, поэтому разрыв важных отношений мог оставить после себя болезненные воспоминания.

Однако 28 октября этот период постепенно останется в прошлом. Крысы смогут отпустить ситуацию, которая долгое время доставляла им огорчение, и больше не возвращаться к ней в мыслях.

Змея

В последнее время Змеи, возможно, испытывали одиночество и недостаток общения. Значительную часть их времени занимала работа, из-за чего развлечения и контакты с другими людьми отошли на второй план.

В среду представители этого знака могут решить изменить привычный ритм жизни. Они установят более чёткие границы между работой и личным временем и постараются вернуть в свою жизнь больше общения.

Реклама

Собака

Представители знака Собаки склонны переживать из-за проблем других людей и даже событий, которые их напрямую не касаются. Именно чужие трудности могли в последнее время влиять на их эмоциональное состояние.

28 октября эти переживания могут превратиться в конкретные действия. Собаки захотят помочь другому человеку — небольшим добрым поступком или советом. Вместо попыток изменить всё сразу они сосредоточатся на том, что могут сделать здесь и сейчас.

Кролик

Для Кроликов среда может принести долгожданное разрешение ситуации, из-за которой они чувствовали себя в безнадежном положении. Проблема, которую они уже почти не надеялись решить, наконец-то начнёт исчезать из их жизни.

Речь идет, в частности, о непростых отношениях с человеком, с которым Кроликам было трудно найти общий язык. Она переключит внимание на другие дела и перестанет их беспокоить. Для представителей этого знака главным станет сам факт того, что проблема наконец-то осталась позади.

Реклама

Напомним, астрологи предупредили, что 28 октября 2026 года — день, когда нас легко может обмануть окружение, в том числе и близкие нам люди — любимые, родные или друзья.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров