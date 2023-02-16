Война в Украине идет к завершению: таралогиня рассказала о "переломном моменте"

Эксперт по астрологии и Таро рассказала, что в войне России против Украины наступил переломный момент, ведущий к завершению боев.

Об этом тарологиня Ирина Клевер рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", передает "УНИАН".



По словам эксперта из Таро, Россия вскоре планирует ракетную атаку на Украину.

"Да, планируется удар российскими ракетами. И дата уже есть, она согласована и обсуждена. А дальше они еще не думали", – говорит астрологиня.

Она рассказала, с какой целью РФ планирует эту массированную атаку.

По словам Клевера, Москва пытается заставить Украину к миру. Экспертша заверила, что ПВО сможет отразить мощный ракетный удар РФ.

"Отбьем, но жертвы будут... Это неизбежные жертвы, без них не будет победы", — дала прогноз экспертка по картам Таро.

По ее прогнозу, весной 2023-го Украина почувствует облегчение.

По ее словам, это произойдет в конце марта, после 25 числа. Сейчас идет переломный момент, ведущий к окончанию войны.

"Есть переломный момент первый, второй, третий, а этот уже – завершающий", – подытожила Клевер.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее другой астролог Влад Росс отмечал, что президент РФ Путин может внезапно завершить войну.

А экстрасенс Роман Шептицкий дал прогноз на 13-19 февраля. По его словам, россияне хотят использовать момент, пока в Украину едет оружие от союзников.