Война в Украине идет к завершению: таралогиня рассказала о "переломном моменте"

Тарологиня уверена, что продолжается завершающий переломный момент в войне.
Эксперт по астрологии и Таро рассказала, что в войне России против Украины наступил переломный момент, ведущий к завершению боев.
Об этом тарологиня Ирина Клевер рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", передает "УНИАН".
По словам эксперта из Таро, Россия вскоре планирует ракетную атаку на Украину.
"Да, планируется удар российскими ракетами. И дата уже есть, она согласована и обсуждена. А дальше они еще не думали", – говорит астрологиня.
Она рассказала, с какой целью РФ планирует эту массированную атаку.
По словам Клевера, Москва пытается заставить Украину к миру. Экспертша заверила, что ПВО сможет отразить мощный ракетный удар РФ.
"Отбьем, но жертвы будут... Это неизбежные жертвы, без них не будет победы", — дала прогноз экспертка по картам Таро.
По ее прогнозу, весной 2023-го Украина почувствует облегчение.
По ее словам, это произойдет в конце марта, после 25 числа. Сейчас идет переломный момент, ведущий к окончанию войны.
"Есть переломный момент первый, второй, третий, а этот уже – завершающий", – подытожила Клевер.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее другой астролог Влад Росс отмечал, что президент РФ Путин может внезапно завершить войну.
А экстрасенс Роман Шептицкий дал прогноз на 13-19 февраля. По его словам, россияне хотят использовать момент, пока в Украину едет оружие от союзников.
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