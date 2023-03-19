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Продолжится ли "бавовна" в РФ после возвращения Украиной всех своих территорий: ответ известного таролога

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
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Продолжится ли "бавовна" в РФ после возвращения Украиной всех своих территорий: ответ известного таролога

Тарологиня подтвердила, что украинским защитникам действительно придется нанести точечные удары по территории противника.

Известная украинская тарологиня Ирина Клевер рассказала, будет ли Украина наносить удары по РФ после возвращения своей территории в границах 1991 года.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Таролог подтвердила, что украинским защитникам действительно придется нанести точечные удары по территории противника.

"Карта "башня" — придется, через жертвы придется, и третья карта, свидетельствующая, мол "не хочется делать, а надо". Потому что если мы этого не сделаем, не сможем удержать наши границы. Поэтому надо дойти до границ и немного дальше, потому что по-другому не получается жить с такими соседями", – сказала Клевер.

На уточняющий вопрос, будет ли это "добывание" из воздушного пространства или на земле, таролог ответила:

"Воздушное пространство – да, и земля – да. Сначала воздушное, а потом уже наземное будет".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Ирина Клевер рассказала, когда Мариуполь и Мелитополь вернутся под сине-желтый флаг.

Также она поделилась прогнозом,когда начнется контрнаступление ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
528
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