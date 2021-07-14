Профессиональные футболисты в киберспорте: основатели клубов и инвесторы

Звезды футбола, выступившие основателями или инвесторами киберспортивных клубов.

Пандемия коронавируса основательно повлияла на традиционный спорт, крупные события были отменены или перенесены. Это привело к тому, что организации и спортсмены обратили более пристальное внимание на киберспорт. В 2020 году прошло множество шоу-матчей с участием звезд, особенно, по спортивным симуляторам.

Но участием в подобных ивентах дело не ограничились. Мы расскажем о киберспортивных организациях, в которых профессиональные футболисты (включая бывших) выступают основателями или инвесторами. Рассмотрим не только проекты, созданные в 2020 году, но и те, которые возникли раньше.

Роналдо. CNB Esports

Бразильский экс-футболист, выступавший на позиции нападающего, еще в 2017 году стал инвестором киберспортивного клуба CNB Esports.

Рууд Гуллит. Team Gullit

Нидерландский футболист и футбольный тренер в январе 2018 года сообщил о создании первой независимой академии по FIFA Team Gullit.

Кристиан Фукс (ФК "Шарлотт"). NFG esports

Защитник американского клуба "Шарлотт", ранее игравший за "Лестер Сити", в 2018 году сформировал команду NFG esports (NoFuchsGiven) из игроков в FIFA. Сейчас в нее входят шесть киберфутболистов и одна киберфутболистка.

Месут Озиль (ФК "Фенербахче"). M10 Esports

Атакующий полузащитник турецкого клуба "Фенербахче", ранее выступавший за "Арсенал" и "Реал Мадрид", анонсировал создание команды по FIFA в августе 2018 года. Также у клуба M10 Esports есть подразделение по Fortnite.

Бернд Лено (ФК "Арсенал"). Leno Esports

Вратарь английского клуба "Арсенал" и сборной Германии в сентябре 2019 года объявил о создании Leno Esports, куда вошли игроки по FIFA.

Роналдиньо. R10 Esports

Бывший нападающий сборной Бразилии в сентябре 2019 года анонсировал создание своей киберспортивной организации R10 Esports. Основное ее направление – FIFA.

Алессио Романьоли (ФК "Милан"). Team Romagnoli

Центральный защитник и капитан клуба "Милан", а также игрок национальной сборной Италии, в октябре 2019 года совместно с организацией Pro2Be Esports создал Team Romagnoli. В организацию входят игроки в FIFA.

Антуан Гризманн (ФК "Барселона"). Grizi Esport

Нападающий клуба "Барселона" и сборной Франции вместе с братом Тео открыл Grizi Esport в январе 2020 года. Они решили создать составы по дисциплинам Fortnite, FIFA, League of Legends, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и CS:GO.

Гарет Бэйл (ФК "Реал Мадрид"). Ellevens Esports

Форвард испанского клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Уэльса в феврале 2020 года объявил о создании киберспортивной организации Ellevens Esports. Первым было открыто подразделение по дисциплине FIFA. У клуба также есть состав по Rocket League, а среди планов – команды по Fortnite и CS:GO.

Дэвид Бекхэм. Guild Esports

Бывший игрок сборной Англии в конце июня 2020 года стал совладельцем киберспортивной организации Guild Esports. Помимо команд по FIFA, Fortnite, Rocket League и Valorant, в нее также входит академия, в которой обучат игроков по этим дисциплинам.

Серхио Агуэро (ФК "Барселона"). KRU Esports

Нападающий команды "Барселона" и сборной Аргентины основал киберспортивную организацию KRU Esports в октябре 2020 года. Ключевые дисциплины – FIFA и Valorant.

Каземиро (ФК "Реал Мадрид"). Case Esports

Полузащитник клуба "Реал Мадрид" и сборной Бразилии создал организацию Case Esports в октябре 2020 года. Она представлена командой по CS:GO, в которую вошли бразильские игроки, ранее выступавшие в американском регионе.

Пауло Дибала (ФК "Ювентус"). Furious Gaming

Нападающий клуба "Ювентус" стал совладельцем аргентинской киберспортивной организации Furious Gaming в апреле 2021 года. У клуба есть подразделения по CS:GO, League of Legends, Valorant, Free Fire и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

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