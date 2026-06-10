Произойдет что-то грандиозное: победительница "Битвы экстрасенсов" ошарашила предсказанием о войне в Украине

Война в Украине

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине. Она отметила, что Украина сейчас накапливает силы для проведения грандиозной операции, однако к угрозам РФ надо относиться с осмотрительностью.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что в 2027 году Украина проведет грандиозную спецоперацию.

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«В 2027 году будет проведена грандиозная операция, которая уже началась. Это все, что я могу вам сказать», — сказала она.

Таролог добавила, что сейчас Украина накапливает ресурсы.

«Мы будем с вами накапливать ресурсы, оружие, силы и проводить разведывательные работы для того, чтобы дальше все эти ресурсы пошли в очень нужное русло», — добавила она.

Яна Пасынкова призвала украинцев серьезно относиться к угрозам РФ по применению ядерного оружия, однако добавила, что «пусть такие прогнозы никогда не сбываются».

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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