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- Астрология
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Прорицательница спрогнозировала, поможет ли Эрдоган завершить войну — и намекнула на Крым
Участие Турции может дать шанс на переговоры и возвращение оккупированных территорий. Однако у Эрдогана, вероятно, есть свой интерес — в частности, в отношении Крыма.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть роль в завершении войны в Украине — но эта помощь, возможно, будет иметь свою цену.
Такое мнение высказала прорицательница Ма в программе "Мой Мир", которая считает, что участие Анкары открывает возможность для переговоров и даже возвращения оккупированных территорий.
"Это дает шанс на компромис", — отмечает она. — Но одновременно есть ощущение, что речь идет о давно потерянных землях, которые интересуют и самого Эрдогана".
По ее словам, проявившийся во гадания образ намекает на Крым — территорию, которая в то же время может быть предметом дипломатической торговли и исторического интереса Турции.
"Это даст шанс найти компромисс и начать отвоевывать давно забранные территории. Эрдоган может помочь, но может также каким-то образом на них претендовать", — подытожила прорицательница.
По ее убеждению, участие Турции может дать Украине не только новый формат переговоров, но и шанс постепенно вернуть давно оккупированные регионы.
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