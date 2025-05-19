Прорицательница спрогнозировала, поможет ли Эрдоган завершить войну — и намекнула на Крым

Крымский мост. / © Associated Press

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть роль в завершении войны в Украине — но эта помощь, возможно, будет иметь свою цену.

Такое мнение высказала прорицательница Ма в программе "Мой Мир", которая считает, что участие Анкары открывает возможность для переговоров и даже возвращения оккупированных территорий.

"Это дает шанс на компромис", — отмечает она. — Но одновременно есть ощущение, что речь идет о давно потерянных землях, которые интересуют и самого Эрдогана".

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По ее словам, проявившийся во гадания образ намекает на Крым — территорию, которая в то же время может быть предметом дипломатической торговли и исторического интереса Турции.

"Это даст шанс найти компромисс и начать отвоевывать давно забранные территории. Эрдоган может помочь, но может также каким-то образом на них претендовать", — подытожила прорицательница.

По ее убеждению, участие Турции может дать Украине не только новый формат переговоров, но и шанс постепенно вернуть давно оккупированные регионы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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