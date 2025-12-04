Пророчества Ностадамуса, Ванги и экстрасенсов на 2026 год: что говорят об окончании войны в Украине

Ностардамус / © pixabay.com

Спрос на громкие предсказания резко возрастает каждый раз, когда мир входит в период турбулентности. На фоне войн, экономических кризисов и стремительного развития технологий многие люди ищут ответов от Нострадамуса и Ванги до современных мольфаров. В то же время специалисты предостерегают: такие «пророчества» отражают скорее коллективные страхи, чем реальные события, которые могут произойти.

Об этом сообщило издание chas.news.

Пророчества Нострадамуса на 2026 год

Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, оставил после себя 942 катрена, написанные в XVI веке. Несмотря на столетия попыток их расшифровать, конкретики в этих текстах почти нет: метафоры, смешанные языки, нечеткие образы и постоянные ошибки в первых изданиях. Из-за этого катрены легко трактовать так, как выгодно интерпретатору — именно поэтому часто предсказания «работают» постфактум.

Несмотря на это, ежегодно появляются новые списки «предсказаний на следующий год», которые активно распространяют авторы конспирологических видео и таблоиды. На 2026-й энтузиасты приписывают Нострадамусу сразу несколько громких сценариев: обострение глобальных конфликтов, возможное нападение Китая на Тайвань, столкновение США с Россией и даже начало «господства искусственного интеллекта». К этому добавляют и заявления о якобы предсказанном Вангой переломном технологическом годе.

В прошлом году интерпретаторы прогнозировали смертельную войну в Европе, голод, массовые миграции, религиозные войны и «золотую эпоху» для славянской страны.

Пророчества Ванги на 2026 год

Имя болгарской провидицы Ванги продолжает оставаться среди самых популярных в мире мистических прогнозов. Несмотря на то, что она якобы «оставила предсказания до 5079 года», документальных доказательств таких списков не существует. Все распространенные «пророчества» основываются на преданиях родственников, соседей и журналистов, которые утверждали, что ясновидящая озвучивала их в частных разговорах. Конкретики в записанных беседах Ванги немного, а самые громкие утверждения обычно появлялись уже после того, как соответствующие события произошли.

Так же недоказаны приписываемые ей предсказания о катастрофе российской подводной лодки «Курск», терактах 11 сентября и пандемии COVID-19. На 2025-й провидице приписывали прогнозы о глобальных катаклизмах, экономическом крахе США, нехватке воды и подъеме Китая.

Несмотря на это, интернет ежегодно генерирует новые списки предсказаний Ванги — на этот раз на 2026-й. Среди них:

контакт с внеземной цивилизацией — в ноябре «может появиться большой космический корабль» возле Земли;

масштабные природные катаклизмы — прогнозируют сильные землетрясения, извержения вулканов и погоду, которая якобы способна уничтожить часть суши;

риск глобального конфликта — авторы списков снова говорят о гипотетической Третьей мировой из-за напряженности между Китаем и Тайванем и противостояния России с США;

рост влияния искусственного интеллекта — доминирование ИИ в ключевых сферах и этические вызовы для общества;

экономическая нестабильность , которой приписывают широкий спектр причин — от политических кризисов до контакта с инопланетянами;

технологические прорывы в медицине — развитие искусственных органов и генно-редактированных трансплантатов, которые могут закладывать основу для инноваций, ожидаемых после 2046 года;

массовое внедрение многотестовых анализов на рак — предполагается, что такие программы могут перейти от пилотных проектов до национального уровня.

Пророчества экстрасенсов и мольфаров на 2026 год

Популярные астрологи, экстрасенсы и мольфары традиционно дают свои прогнозы относительно будущего Украины, однако их оценки остаются очень приблизительными.

Победительница шоу «Битва экстрасенсов» Яна Пасынкова называет 2026-й переломным для Украины. По ее словам, во второй половине года акцент международной поддержки изменится — союзники якобы будут больше помогать нашему государству в восстановлении, трудоустройстве и включении в различные международные форматы. Она предполагает, что в этот период могут быть приняты важные документы, связанные с интеграционными процессами.

О движении Украины к миру говорит и другой победитель проекта — Хаял Алекперов. Он не прогнозирует стремительного экономического взлета в 2026 году, но считает, что именно тогда начнется переходный этап, который в перспективе одного-двух лет может привести к развитию. По его словам, украинцы смогут почувствовать приток сил и ресурсов для восстановления, а изменения стартуют уже в ближайшее время.

Среди мольфаров подобные прогнозы озвучивает Магдалена Мочиовски. Еще в начале полномасштабной войны она утверждала, что продолжительность боевых действий может достичь четырех лет — то есть ориентировочно до конца 2026 года. В то же время мольфарка предостерегает: даже после завершения активной фазы угроза нового нападения со стороны России может оставаться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

