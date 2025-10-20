Пророчества Нострадамуса на конец 2025 года: астролог намекнул на "тихое" падение Запада и новую войну

Пророчество Нострадамуса / © pixabay.com

Современные интерпретаторы пророчеств Нострадамуса видят в них мрачные намеки на возможную Третью мировую войну, упадок западного влияния и даже падение космического тела.

Об этом говорится в материале dailymail.

Война, кровь и упадок Запада

Наиболее тревожная тема пророчеств — это призрак большого конфликта. Нострадамус писал, «когда Марс правит своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище.

«Три огня поднимутся с восточных сторон, тогда как Запад потеряет свой свет в тишине», — говорится в пророчестве.

Упоминание о Марсе (символе войны и агрессии) и окропленное кровью «святилище» интерпретируется как период глобального насилия.

Эти пророчества соотносятся с реальными оценками рисков. В частности, исследования Atlantic Council и RAND Corporation (Атлантический совет США) прогнозируют до 30% риска большого глобального конфликта к 2026 году.

Что касается подъема Востока, то «три огня с восточных сторон» связывают с ростом влияния и мощности стран Азии.

А что касается упадка Запада, то фраза «Запад теряет свой свет в тишине» рассматривается как предсказание тихого упадка влияния и стабильности западных государств на фоне роста восточных сил.

Космическая угроза и истощение ресурсов

Французский предсказатель также предупреждал о новых бедах.

«Космический огненный шар»

Нострадамус писал об «огненном шаре, который поднимется из космоса». Это предсказание интерпретируют либо как угрозу от астероида/кометы, либо как предупреждение об атомной бомбе.

Кризис ресурсов

Пророк предусматривал истощение ресурсов во время долгой войны: «Из-за долгой войны вся армия истощена, так что они не найдут денег для солдат…». Это предсказание, по мнению некоторых экспертов, резонирует с текущей ситуацией в Украине и общей финансовой нагрузкой на союзников, вынужденных восполнять дефицит помощи.

Кроме того, Нострадамус предусматривал новую войну, которая может разразиться в Англии, сопровождаемую смертоносной чумой, а также климатические катастрофы в Бразилии, близ лесов Амазонки.

Напомним, что Нострадамус (Мишель де Нотрдам) был французским врачом, астрологом и предсказателем XVI века, известным своим сборником пророческих четверостиший «Пророчества» (Les Prophéties), впервые опубликованным в 1555 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.