Пророчества Ванги на 2026 год начали сбываться: что она прогнозировала Путину

Ванга / © ТСН

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Болгарская провидица Ванга оставила жуткие прогнозы на 2026 год, которые сейчас активно обсуждают в мире. Приверженцы мистических пророчеств убеждены, что два ключевых сценария будущего уже воплотились в реальность.

Об этом пишет Unilad.

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Без преувеличения, 2026 уже стал одним из самых бурных за последнее время. Мир пережил разрушительные землетрясения, смертельные наводнения, обострение политической ситуации, драматические события вокруг чемпионата мира и рекордные волны жары, так что человечеству пришлось столкнуться с рядом серьезных вызовов.

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В то же время поклонники Ванги утверждают, что она якобы предусмотрела эти события задолго до их наступления. Провидице также приписывают прогнозы по поводу терактов 11 сентября, пандемии COVID-19, цунами 2004 года и других масштабных трагедий.

Перед смертью в 1996 году, когда Ванге было 84, она якобы оставила пророчества про 2026 год. В частности, речь шла о масштабных экологических катастрофах и стремительном доминировании искусственного интеллекта. Сторонники мистических прогнозов убеждены, что оба эти предсказания уже начали сбываться.

Пророчества Ванги на 2026 год

Экологические катастрофы

По распространенным утверждениям, Ванга предупреждала, что 2026 будет сопровождаться масштабными природными катастрофами.

В июне Венесуэлу всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые унесли тысячи жизней и привели к значительным разрушениям.

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Европейские страны также пережили очень жаркое лето. В Испании, Португалии, Греции и Италии были зафиксированы рекордные температуры, повлекшие за собой масштабные лесные пожары.

Кроме того, в отдельных регионах Азии сильные ливни вызвали разрушительные внезапные наводнения, в то время как Соединенные Штаты продолжали страдать от мощных штормов.

Доминирование искусственного интеллекта

Поклонники Ванги также считают, что она якобы предусмотрела начало эры доминирования искусственного интеллекта в ключевых сферах уже в 2026 году. По их мнению, это может привести к сокращению рабочих мест и возникновению серьезных этических вызовов.

Стремительное развитие технологий ИИ действительно усилило дискуссии о будущем рынке труда. В последнее время ряд крупных компаний сообщил о сокращении персонала, назвав среди основных причин активное развитие искусственного интеллекта. Современные технологии уже способны автоматизировать много задач, которые недавно выполняли люди.

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Впрочем, экологические катастрофы и развитие ИИ — лишь часть прогнозов, приписываемых Ванге на 2026 год. По словам ее сторонников, ряд других предсказаний еще может сбыться.

Контакт с внеземными цивилизациями

Тема возможного контакта человечества с инопланетными цивилизациями уже давно фигурирует в разных пророчествах. Поклонники Ванги утверждают, что она якобы считала именно 2026 год переломным в этом вопросе, в том числе ноябрь.

По распространенным трактовкам, ясновидящая якобы предполагала появление огромного космического корабля, вошедшего в атмосферу Земли. Именно поэтому поклонникам этих прогнозов советуют внимательнее всматриваться в небо с наступлением зимы.

Международная война

Одно из самых тревожных пророчеств касается возможного начала Третьей мировой войны. Согласно распространенным трактовкам, Ванга якобы предполагала захват Тайваня Китаем, а также прямое военное противостояние между Россией и США.

Падение Путина

Приверженцы мистических прогнозов также предполагают, что Россия может получить нового руководителя уже в 2026 году. На фоне войны против Украины это рождает многочисленные дискуссии о будущем страны в случае завершения многолетнего правления Владимира Путина.

К слову, экстрасенс Ирина Гергель прогнозирует, что августовское солнечное затмение в 2026 году активизирует международную политику и может стать стимулом для начала мирных переговоров о войне в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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