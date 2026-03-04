Пророчество Нострадамуса на 2026 год: что предвещал астролог о войне в Иране

Нострадамус предсказал войну на Ближнем Востоке

Обострение военного конфликта между США и Ираном в 2026 году заставило многих снова обратиться к предсказаниям знаменитого французского астролога 16 века Нострадамуса. Некоторые его древние катрены удивительным образом перекликаются с современными методами ведения войны и текущими событиями на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Daily Mail.

«Рой пчел» как метафора дронов

В своей книге Пророчества, изданной в 1555 году, Нострадамус написал более тысячи стихов с предвидениями будущего. В одном из катренов есть строка о том, что «возникнет большой рой пчел… ночью засада». Современные толкователи убеждены, что появляющийся ночью «рой пчел» является точной метафорой массированных атак беспилотников, которые сейчас активно используют как США, так и Иран. Звук и вид дронов, летящих в темноте к своим целям, действительно напоминают гудение роя.

В то же время, историки предостерегают, что катрены Нострадамуса намеренно расплывчаты, ведь он смешивал французский, латинский языки и символизм, что оставляет огромное пространство для различных интерпретаций. Однако интерес к ним всегда мгновенно загорается во время масштабных кризисов.

«От войн и экономических кризисов к пандемиям и политическим потрясениям верующие неоднократно искали в многовековых стихах Нострадамуса подсказки о том, что может произойти дальше», — отмечает издание.

Семимесячная война и влияние Марса

Еще одно пророчество, связываемое с нынешним обострением, предупреждает о затяжном противостоянии: «Семь месяцев великой войны, люди мертвы из-за зло…». Последователи провидца считают, что это указание на продолжительность конфликта на Ближнем Востоке. На фоне того, что США и Израиль наносят мощные удары по Ирану, этот тезис выглядит для многих тревожнее.

Астролог также упоминал о роли планеты Марс, которая у древних римлян была богом войны. В его трудах говорится, что когда Марс будет управлять своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Исследователи и конспирологи считают, что этот пассаж прямо указывает на 2026 как на время новых масштабных и жестоких глобальных конфликтов.

Напомним, пока политологи спорят о будущем, предсказавший Covid экстрасенс Гамильтон-Паркер уже видит новую великую войну. Он рассказал, какие природные катаклизмы, крушения и политические сенсации готовит судьба для человечества в ближайшее время.