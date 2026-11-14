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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Прошлое даст о себе знать: какие знаки зодиака ждут непростые испытания на этой неделе

На этой неделе некоторым знакам зодиака придётся услышать неприятную правду от близких, в то время как другие столкнутся с трудностями на работе. Астрологи рассказали, кому стоит подготовиться к откровенным разговорам.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака — что предсказывают звёзды

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака — что предсказывают звёзды / © Credits

На этой неделе звезды сулят знакам зодиака эмоциональные разговоры, неожиданные открытия и возможность изменить ситуацию к лучшему. Для одних главным испытанием станут семейные недоразумения, тогда как другим придется отстаивать свою позицию на работе.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

На этой неделе личные переживания могут повлиять на ваше поведение на работе. Напряженное взаимодействие Солнца с Марсом и Юпитером способно спровоцировать эмоциональную реакцию, которая поможет заметить то, что осталось без внимания коллег. Если правильно направить эти чувства, они станут толчком к переменам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Юпитер и Марс придадут вам решимости воплотить в жизнь смелый план путешествия, над которым вы уже некоторое время размышляете. На этой неделе стоит сделать первый шаг к реализации этого плана. В то же время не спешите давать лишних обещаний.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Вы можете узнать о том, что друг раньше скрывал. Хотя сначала захочется промолчать, откровенный разговор поможет прояснить ситуацию. Даже непростое обсуждение способно показать, насколько важна эта дружба для вас обоих.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Переход Луны в ваш знак может побудить вас присоединиться к общественной кампании, которая окажется более важной, чем вы ожидали. Во вторник возможны противоречия с вашими планами. В такой ситуации стоит прислушаться к собственным чувствам и не бояться отстаивать свои убеждения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На этой неделе личные отношения могут вызвать сильные переживания. Когда во вторник Луна войдет в ваш знак, вам понадобится немного времени в одиночестве, чтобы разобраться в своих чувствах. После этого поделиться мыслями с близким человеком будет гораздо проще.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На работе могут возникнуть ситуации, вызывающие раздражение. Однако к пятнице вы поймёте, что именно нужно пересмотреть. В тот же день Луна перейдёт в ваш знак, поэтому стоит проявить решительность и взять инициативу на себя. Впереди — новое начало.

Телец (21 апреля — 21 мая)

На этой неделе близкий человек может осознать то, в чём раньше не хотел признаваться даже самому себе. Ваша реакция на это может оказаться сильнее, чем ожидалось. Вместо того чтобы отстраняться, попробуйте откровенно поговорить об этой ситуации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Во время коллективного обсуждения на работе может возникнуть оригинальная идея. Вы сможете объединить отдельные мнения и увидеть общую картину. Даже если другие будут сомневаться, не стоит отказываться от своей позиции. Ваша убежденность может помочь изменить устоявшийся порядок вещей.

Рак (22 июня — 23 июля)

Семейный вопрос, который казался давно решенным, на этой неделе вновь вызовет сильные эмоции. Вы можете особенно остро отреагировать, если кто-то из близких столкнулся с несправедливостью. Ваше желание защитить родных, и готовность высказаться помогут прояснить обстоятельства.

Лев (24 июля — 23 августа)

Влияние Марса и Юпитера в вашем знаке придаст вам смелости отстаивать важную позицию на работе. В середине недели вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны кого-то из руководства. Однако стоит оставаться уверенными в своих убеждениях, ведь ваша решительность способна вдохновить других.

Дева (24 августа — 23 сентября)

На этой неделе разговор с близкими родственниками может пройти в напряжённой обстановке. Кто-то может высказать неприятную правду, которая вас заденет. Однако даже такие слова могут помочь лучше понять друг друга. Откровенность способна укрепить семейные отношения и сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Друг может попросить вас поддержать его в борьбе с несправедливостью. Эта ситуация поможет вам осознать собственную смелость и решительность. Ваша убежденность станет источником силы для людей из вашего ближайшего окружения.

Напомним, ранее астрологи предупреждали, что выходные, 14 и 15 ноября, не несут в себе негативной энергии, а значит, дни пройдут спокойно и не без приятных моментов, поэтому очень важно провести их правильно — в соответствии с рекомендациями звёзд.

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